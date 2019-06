Lizz Görgl: Der Zufall führt bei mir nicht Regie

Von Hubert Trenkwalder

Innsbruck – Elisabeth „Lizz“ Görgl ist ein Siegertyp, das wusste man schon vor ihrem Erfolg bei den Dancing Stars 2019.

Im Jahr 2011 verzückte sie die gesamte skiverrückte Nation mit Doppelgold bei der WM in Garmisch und ihre emotionsgeladenen Interviews nach Erfolgen und Karriere-Rückschlägen, insbesondere bei ihrem Abschied aus dem alpinen Rennsport 2017, offenbarten eine junge Frau, deren oberstes Gebot die Authentizität war und ist. Ähnlich wichtig ist ihr ihre Selbstbestimmtheit. „Ich habe immer gewusst, warum es bei mir grad gut oder schlecht läuft. Ich wollte nie etwas dem Zufall überlassen.“

Bei ihren ersten musikalischen Gehversuchen verhält sich das ähnlich. „Anders“ nennt sich die zweite Single von Lizz, mit der sie nun ihre Musikkarriere vorantreibt. „Wenn du mit 140 Sachen den Berg runterfährst, musst du fokussiert und hundertprozentig bei dir bleiben, sonst geht das nicht gut aus“, erzählt die Absolventin des Schigymnasiums Stams im Interview. „Mein künstlerisches Schaffen bringt vielleicht auch eine etwas weichere Seite von mir zum Vorschein.“

Und genau das vermittelt dieser aktuelle Titel „Anders“, der autobiografisch und sehr persönlich zu verstehen ist, aber auch die Individualität und die Unterschiedlichkeit der Menschen sowie die daraus resultierenden Chancen thematisiert. „Ich wollte einen energiegeladenen Song machen, der mich mitreißt und gleichzeitig die Botschaft ohne Pathos transportiert.“

Dass die junge Frau was zu sagen hat, ist offensichtlich. Schon ihre Debüt-Single „Bleib kurz stehn“ hielt sich über 37 Wochen in den österreichischen Airplay-Charts . „Wir leben in einer Welt mit so vielen Möglichkeiten und Chancen und doch so viel Ausgrenzung. Vielleicht kann ich mit diesem Song ein wenig zum gegenseitigen Verständnis beitragen.“

Eines ist unbestritten: Lizz Görgl hat die künstlerische Bühne für sich entdeckt. „Das ist genau mein Ding: Bewegung, Kreativität und Musik.“

Das Potenzial dieser sympathisch-geerdeten Frau ist greifbar. Man hört ihr gerne zu. Und sie hat noch viel zu sagen!