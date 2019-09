Nachschub für „Fleabag“-Fans: Amazon engagiert Waller-Bridge

Seattle, München – Für die zweite Staffel ihrer Serie „Fleabag“ über das komplizierte Liebes- und Familienleben einer Londonerin ist Phoebe Waller-Bridge gerade erst bei der Emmy-Verleihung geehrt worden. Nun hat Amazon die Schauspielerin und Autorin längerfristig an sich gebunden. Man habe mit ihr einen Gesamtdeal abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit.

Waller-Bridge werde neue Fernsehinhalte für Amazon Studios kreieren und produzieren, die exklusiv auf Amazon Prime Video gezeigt werden sollen. Die 34-Jährige hatte die Idee zu „Fleabag“. Sie spielt selbst die Hauptrolle und hat die Drehbücher geschrieben. Bekannt wurde sie mit ihrem Monolog „One-Woman-Show“, mit dem sie 2013 in Edinburgh debütierte und der ihr zahlreiche Preise bescherte.

Zudem war sie Autorin und Leiterin der ersten Staffel der TV-Serie „Killing Eve“, was ihr eine Nominierung für den Golden Globe Award und für die Emmys einbrachte. Auch im Kino war Waller-Bridge schon zu sehen – als erster weiblicher Droide in „Solo: A Star Wars Story“. Und sie schrieb mit am Drehbuch für den aktuellen James-Bond-Film. (APA/dpa)