Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz suchen die „Queen of Drags“

Los Angeles — Diesen Herbst macht sich Heidi Klum auf ProSieben nicht etwa auf die Suche nach „Germany's Next Topmodel", sondern nach der „Queen of Drags". Gemeinsam mit ihrem Schwager Bill Kaulitz und Conchita Wurst bittet sie zehn Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Bühne. Jede Woche stellt die Jury ihnen eine neue Aufgabe und bewertet, wer das Motto in einer großen Varieté-Show vor Publikum am besten umsetzt. Unterstützung gibt es dabei jede Folge von einem Star-Gast.



„Drag ist eine sehr vielseitige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up", freut sich Conchita. Die Dreharbeiten für die Show laufen derzeit in Los Angeles, ein genaues Datum für die Ausstrahlung wurde bislang nicht genannt.

Schon vorab wird im Netz Kritik an Heidi Klum als Aushängeschild der Sendung laut. Die Berliner Szenegrößen Ryan Stecken und Margot Schlönzke haben sogar eine Petition gestartet, die aktuell bei fast 27.000 Unterschriften liegt. Darin heißt es: "Ausdrücklich begrüßen wir die Entscheidung, dass dieses Format nach Deutschland kommt [...] Mit der Wahl eines Teils der Jurymitglieder haben wir jedoch große Schwierigkeiten. Heidi Klum hat von Drag, der dazugehörigen Historie, der Lebenseinstellung, der Identität, der Drag-Kultur, der Szene und der gesamten Branche absolut keine Ahnung." (TT.com)