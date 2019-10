Bärenkopf im Achental für ORF-Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ nominiert

Eben am Achensee – Er ist schon ein besonderer Berg. Einer, der hoch über dem Achensee thront. Einer, der ein herrliches Panorama ins umliegende Karwendel und darüber hinaus bietet. Die Rede ist vom Bärenkopf am Achensee. Er zählt seit Langem zu den beliebtesten Wanderbergen in der Region und ist wohl auch deshalb für die ORF-Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ als einer der schönsten Orte Österreichs nominiert.

Bevor es aber um die neun eindrucksvollsten Plätze in Österreich geht, muss der Bärenkopf den Tirol-Entscheid meistern. Von 4. bis 7. Oktober kann für den Berggipfel im Naturschutzgebiet am Achensee abgestimmt werden. Unter der Telefonnummer 09010590919 kann für den markanten Bärenkopf, seine zerklüftete Berglandschaft mit schroffer Felsvegetation und den Latschenfeldern abgestimmt werden. Am Weg zum Gipfel kann man von der Weißenbachalm kommend auch ein Hochmoor erkunden. Aber auch die Route vom Zwölferkopf über die Bärenbadalm ist lohnenswert. Zudem gilt der Bärenkopf mittlerweile als Hotspot für Blogger und Fotografen. Teils wird an einem der beliebtesten Fotopunkte schon Schlange gestanden, um den herrlichen Ausblick über den Achensee und die umliegenden Berge mit Handy und Kamera festzuhalten.

Das Ergebnis der Tiroler Landessieger wird am 9. Oktober verkündet. Die Final-Show für die schönsten Plätze Österreichs findet am Nationalfeiertag, 26. Oktober, auf ORF 2 um 20.15 Uhr statt. (TT, emf)