Fünf Mal „Biene Maja“ und eine Doku: ORF gedenkt Karel Gott

Innsbruck – Der ORF gedenkt am Samstag Karel Gott und hat dafür sein Programm geändert. Für Generationen ist die „Goldene Stimme aus Prag“ untrennbar mit den Abenteuern von Maja, Willi, Flip und Co. verbunden. Schließlich hat Karel Gott das Titellied gesungen. Deshalb gibt es am Vormittag ab 10.10 Uhr die ersten fünf Folgen von „Biene Maja“ auf ORF 1 zu sehen.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Ein ganz persönliche Dokumentation über den Schlagerstar strahlt ORF 2 um 21.55 Uhr aus. In „Ein Abend für Karel Gott“ steht der Sänger in einem ausführlichen Interview Rede und Antwort und gewährt einen ganz privaten Blick auf seine beispiellose Weltkarriere. Der Film zeigt die Brüche und Umbrüche im Privaten genauso wie die wichtigsten Stationen in seiner musikalischen Karriere.

Karel Gott verstarb in der Nacht auf Mittwoch an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung. Er wurde 80 Jahre alt. (TT.com)