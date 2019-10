Die Karlsbader Hütte vertritt Tirol im Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“

Innsbruck — Mittlerweile gehören die „9 Plätze — 9 Schätze" schon fix zum Nationalfeiertag. Und auch heuer wird am 26. Oktober auf ORF 2 (20.15 Uhr) wieder der schönste Fleck Österreichs gesucht. Noch regiert der Schiederweiher in Oberösterreich. Am Donnerstag wurden die neun Finalisten bekannt gegeben.

Die Tiroler haben sich in der Vorausscheidung für die Karlsbader Hütte in Osttirol entschieden. Pate ist Hansi Hinterseer, ihm zur Seite steht Katharina Kramer. Um den Titel kämpfen zudem die Lange Lacke (Burgenland), der Kärntner Faaker See mit dem Schilf-Mäander, die Waldviertler Natur-Stauseen in Niederösterreich, das oberösterreichische Pesenbachtal sowie der Tappenkarsee in Salzburg. Die Steiermark schickt die Weingärten Hochgrail ins Rennen. Vorarlberg hat den Lünersee aufgestellt, und für Wien „kandidiert" die ikonische Otto-Wagner-Kirche am Steinhof.

Jeder Ort hat einen prominenten Paten, moderiert wird die Sendung von Armin Assinger und Barbara Karlich. Als musikalischer Stargast stellt sich Nik P. ein, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Die Gesamtwertung setzt sich aus den Stimmen der Jury und dem Telefonvoting zusammen. Die genauen Regeln und weitere Infos gibt es hier.

Wie in den Vorjahren folgt um 22.40 Uhr eine neue Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne". Dabei werden neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind. Am 27. Oktober steht um 17.35 Uhr „So schön ist Österreich" auf dem Programm. Dabei werden alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vorgestellt.

Tirol konnte zuletzt 2016 mit dem Kaisertal den Titel holen. Letztes Jahr machte der Schiederweiher in Oberösterreich das Rennen. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015) und der Vorarlberger Körbersee (2017) ausgezeichnet. (TT.com, APA)