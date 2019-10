Will Smith plant offenbar Spin-off für „Der Prinz von Bel-Air“

Innsbruck — Die Serie „Der Prinz von Bel-Air" (Original: „The Fresh Prince of Bel-Air") führte in den 1990er Jahre zum Durchbruch des Rappers, Schauspielers und Multitalents Will Smith. Jetzt soll der mittlerweile 51-Jährige ein Spin-off der höchst erfolgreichen Sitcom planen. Ein Artikel von Hollywood Reporter berichtet über die wahnsinnig erfolgreichen Geschäftsstrategien des Schauspielers und deutet dabei auf einen Ableger hin; produziert von Smiths eigener Firma Westbrook Media.

Mode-Kollektion deutet an

Über das Spin-off ist sonst noch nichts bekannt. Weitere Hinweise kommen aber von der Mode-Kollektion, die Smith Anfang Oktober angekündigt hat und unter dem Namen „Bel-Air Athletics" läuft. Angelehnt an die Serie sollen die Kleidungsstücke wohl wieder Nostalgie auslösen und Lust auf Neues machen. Momentan ist die Kollektion ausverkauft und vorübergehend durch eine Halloween Aktion ersetzt.

Für Fans heißt es abwarten

In der Zwischenzeit heißt es für Fans abwarten. Die Pläne sind bekannt und mehr Details werden wohl nach und nach ans Tageslicht kommen. Die Wartezeit könnte man mit dem Original überbrücken; alle 148 Folgen stehen nämlich auf Netflix zur Verfügung. Außerdem kann man Will Smith derzeit im Kino als Hauptrolle in Ang Lee und Jerry Bruckheimers Drama/Thriller "Gemini Man" sehen. (TT.com/mosc)