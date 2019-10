„Porträt einer jungen Frau in Flammen“: Flammende Blicke in die Welt

Von Marian Wilhelm

Wien – Eröffnungsfilme sind ein unmögliches Genre. Repräsentativ und doch herausragend, angenehm und auch anspruchsvoll sollen sie sein, sozusagen die eierlegende Wollmilchsau eines Festivalprogramms. Mit dem diesjährigen Opener hat Viennale-Chefin Eva Sangiorgi ein gutes Händchen bewiesen. „Portrait de la jeune Fille en Feu“ ist kein gefälliger Blockbuster, aber einer der Arthouse-Hits des diesjährigen Cannes-Filmfestivals: eine unmögliche Liebesgeschichte zwischen der Malerin Marianne (Noémie Merlant) und ihrem Modell Héloïse (Adèle Haenel). Zusammen mit ihren beiden großartigen Darstellerinnen entwirft Regisseurin Céline Sciamma ein an sich kleines, trockenes Sujet mit großen verführerisch-intensiven Bildern; und in einem hypnotisch-langsamen Tempo, das gleich zum Auftakt der zweiwöchigen Festival-Hektik eine eigene Ruhe entgegensetzt. Auch das fremde Setting des 18. Jahrhunderts funktioniert perfekt als Spiegel aktueller feministischer Frage- und Rufezeichen, am Beginn eines immer noch allzu männerlastigen Viennale-Programms. Lediglich 18 Prozent der Hauptauswahl kommen von Regisseurinnen.

Im Eröffnungsfilm kommen Männer nur in den ersten paar Minuten vor, als sie Marianne mit ihren Utensilien am Strand der wilden Insel vor der Bretagne absetzen. Danach entwickelt sich eine reduzierte Amour fou zweier Frauen. Die Freiheit des Feuers von Héloïse wird bald im Gefängnis der Ehe erlöschen. Die zärtlich aufblühende Leidenschaft mit Marianne auf der Insel steht also bereits unter heraufziehenden dunklen Wolken. Vor dem klassisch-wilden Hintergrund der Atlantik-Küste fokussiert Céline Sciamma auf eine kurze Begegnung, bei der das gegenseitige „Erkennen“ eine zärtlich-biblische Bedeutung bekommt. Marianne erkennt Héloïse nur für einen flüchtigen Moment, doch lang genug, um ihn auf die Leinwand zu bannen. Mit ihrem filmischen Blick ist Sciamma die unsichtbare Dritte im Bunde und spiegelt sich zugleich in der Künstlerin Marianne und ihrer malenden Beobachtung der jungen Frau Héloïse. Am Ende steckt im Porträt vielleicht mehr von der Malerin selbst und beide jungen Frauen stehen in Flammen.

Marianne und Héloïse sind nicht die einzigen starken Frauenfiguren im weiten Land des Viennale-Programms, von Hongkong („No.7 Cherry Lane“) bis zur Ukraine („Atlantis“). Auch der männliche Regisseur Pablo Larraín hat mit seinem in Venedig präsentierten Film „Ema“ eine faszinierend schillernde Frau im Blick. Auch sie steht in Flammen und hat dabei im Chile der Gegenwart den Flammenwerfer gleich selbst in der Hand.

„Martin Eden“ dagegen ist ein männliches Pendant zu „Ema“, das sich mit der Kraft der Literatur durch die italienische Geschichte kämpft. Die Literaturverfilmung ist zugleich der Abschlussfilm von Sangiorgis zweiter Viennale, die auch heuer wieder an bunter Unübersichtlichkeit leidet. Davor steht aber noch ein zweiwöchiger Festivalreigen mit so vielen Highlights, dass bisweilen die spannenden Kontraste untergehen. Die giftgrüne Schlange des heurigen Viennale-Plakats steht somit auch für eine überfordernde filmische Versuchung.

