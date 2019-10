Filme „made in Tirol“: Ein Vorreiter hat jetzt das Nachsehen

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Über 1000 Produktionen, 9000 absolvierte Drehtage in Tirol. Diese Bilanz zog die Cine Tirol 2018 anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums. Produktionen wie der „Bergdoktor“ oder „Soko Kitzbühel“ sind längst nicht mehr aus Tirol wegzudenken. Und erst gestern wurde in Innsbruck ein neuer ORF-Landkrimi gedreht (siehe unten). Tirol als führendes Produktionsland der Alpen zu positionieren, war die Aufgabe der Initiative von Tirol Werbung und dem Land Tirol. Mit der Gründung von Cine Tirol 1998 nahm man eine absolute Vorreiterposition ein: „Wir starteten als erste regionale Film Commission Österreichs“, erzählt Cine-Tirol-Leiter Johannes Köck. Heute gibt es außer in Vorarlberg und Oberösterreich in jedem Bundesland vergleichbare Programme, der Konkurrenzdruck ist also enorm gestiegen.