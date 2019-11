Mountainfilm Festival: Gefühlvoller Nachruf auf David Lama

Der Everest und seine Erstbesteiger im Fokus

Das Volk der Sherpa und der mit ihnen schicksalhaft verbundene Mount Everest waren am Freitagabend zentrales Thema beim Mountainfilm Festival in Graz. Highlight war der erstmalige Graz-Besuch von Tashi Tenzing, dem Enkel des legendären Tenzing Norgay, der gemeinsam mit Sir Edmund Hillary am 29. Mai 1953 als erster Mensch den Gipfel des mit 8848 Metern höchsten Bergs der Welt erreicht hatte.

In dem selbst gestalteten Multivisionsvortrag "Beyond the edge - Journey to the summit of Everest" (Jenseits der Grenze - Reise zum Gipfel des Everest) referierte der 1965 in Indien geborene Erstbesteiger-Enkel anhand von teilweise legendärem, teils bisher ungesehenem Foto- und Bildmaterial über seine eigene Begeisterung für den Alpinismus, die Geschichte der Sherpas allgemein und jene der Familie der Tenzings.