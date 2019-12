Skywalkers Aufstieg: So läuft der Abschied von der „Star Wars“-Saga

Innsbruck — Der goldene Droide C3PO wirft noch einen letzten Blick auf seine Freunde. Dann wird ihm der Erinnerungsspeicher gelöscht und er stellt sich den nun Fremden neu vor. Dieser liebevolle Moment in der neunten und letzten Star-Wars-Episode könnte für den großen feierlichen Abschied von George Lucas' Sternensaga stehen.

Doch wenig überraschend wird dem Übersetzungs-Androiden von seinem Freund R2D2 bald ein Back-up eingesetzt. Denn nichts geht wirklich zu Ende im zum milliardenschweren Franchise mutierten Weltraum-Märchen.

Der Reboot im Zeichen der Nostalgie begann 2015, als die Macht der Märchengeschichte nach jahrzehntelanger Pause wieder dort erwachte, wo sie 1983 geendet hatte. In „Das Erwachen der Macht" hieß die Devise von Regisseur J. J. Abrams, behutsam an das Alte anzuschließen und neue Fährten in die Zukunft zu legen. Nun scheitert er mit dem gleichen Rezept beim Versuch, diese Fäden zusammenzuführen im Finale der Skywalker-Saga. Was vor vier Jahren als Erinnerungsauffrischung trotz einigen Jammerns über die unverhohlene Plot-Kopie gut funktionierte, mündet nun in einen einigermaßen lieblosen Abschied.

Auch die filmischen Schauwerte geht Abrams durchaus defensiv an. Hektischer Schnitt und fast keine visuellen Glanzlichter, wie sie in den Vorgängerfilmen immer wieder auf die Leinwand gezaubert wurden. Stattdessen eine Schnitzeljagd nach einer Karte zu einem Planeten, die die Handlungsorte in schneller Abfolge auffädelt und in ein chaotisches letztes Gefecht mündet.

Ein letztes Mal gegen die "Erste Ordnung": Jedi-Ritterin Rey (Daisy Ridley) und ihre Mitstreiter ziehen ab heute in den vorerst finalen Sternen-Krieg. - Lucasfilm Ltd

Die neue Generation, die nun die Führung übernimmt, kämpft noch immer gegen die Reste des „First Order", allen voran die halbe Jedi-Ritterin Rey (Daisy Ridley) gegen den halben Sith Kylo Ren (Adam Driver). Die beiden sind über die Spiegelungen der Macht miteinander verbunden und wollen sich gegenseitig von ihrer Seite überzeugen. Beide Darstellenden retten viel an Glaubwürdigkeit ihrer zerrissenen Figuren. Die einfachen Kämpfer um Pilot Poe und Finn helfen mit Chewbacca und dem in die Jahre gekommenen Lando Calrissian im Kampf.

Viel wird im neunten Teil rückgängig gemacht und erneut zusammengesetzt, von Kylo Rens zerbrochenem Helm bis zu den Droiden. Auch ein alter Oberbösewicht kommt quasi aus dem Nichts zurück. Da versprach der Trailer nicht zu viel. Einmal mehr ermöglicht „dunkle Wissenschaft" das Unmögliche. Konsequenz und damit emotionale Bindung bleiben dadurch freilich auf der Strecke.

Die Essenz der Star-Wars-Saga, die im Grunde immer ein magisches Märchen war, erschöpft sich aber nicht in den Melodien von John Williams, die den Film als überdeutlicher Musikteppich begleiten. Gerade die mythischen leisen Momente lieferten den nötigen Kontrast zu den effektgeladenen Weltraum-Gefechten. Dafür bleibt in „Der Aufstieg Skywalkers" fast keine Zeit.

„Hab keine Angst davor, wer du bist." Diese Weisheit gibt Prinzessin Leia (Carrie Fisher) Rey mit auf den Weg. Das soll programmatisch klingen, entpuppt sich aber als falscher Zauber. Die 2016 verstorbene Fisher geistert durch den Film. Verwendet wurden für den posthumen Auftritt Aufnahmen, die in den bisherigen Filmen dem Schnitt zum Opfer fielen. Recycling hoch zehn. Leias Worte allerdings lassen sich, wie alle Jedi-Lehrsätze, auch falsch verstehen.

Die Entscheider im „Star Wars"-Universum vermeiden in ihrem Franchise-Finale jedes Wagnis: Es gibt nichts Neues zu entdecken, kein Geheimnis. Unter der Ägide des Disney-Konzerns wird in der „weit, weit entfernten Galaxie" auf Bewährtes gesetzt, auf alte Ideen mit neuen Hüten. Man hätte sich etwas mehr Mut gewünscht. Zumal das Risiko überschaubar ist. An der Kinokasse wird sich Skywalker so oder so erheben. (maw)

Prinzessin Leia (Carrie Fisher) steht Rey zur Seite. - Lucasfilm Ltd