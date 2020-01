„So Long, My Son“: Ein kurzer Moment und drei Jahrzehnte

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Nur ein kurzer Augenblick und das Leben zweier Eltern ist für immer anders. Der Sohn von Liyun und Yaojun spielt mit seinem besten Freund am Stausee. Er will nicht ins Wasser, doch der andere drängt ihn. Diese erste Szene des Films deutet ein verhängnisvolles Ereignis an. Kurz darauf bringt eine Landschafts-Totale Gewissheit: Ein lebloses Kind wird am Ufer gefunden.

Wie Regisseur Wang Xiaoshuai seine Geschichte um diesen Moment herumerzählt, ist ebenso episch wie intim. Geschickt webt er Episoden aus dem Leben der Eltern zusammen. Er erzählt von glücklicheren und härteren Tagen vor dem Verlust, im Arbeiterwohnheim der kommunistischen Metallfabrik in den 1980ern, den Freundschaften mit zwei anderen Paaren. Vom auf den Tag gleich alten Patensohn Haohao, jenem anderen Buben in der Schlüsselszene zu Beginn. Und er erzählt vom Versuch eines Neubeginns der Eltern danach, im weit entfernten Süden Chinas. Liyun und Yaojun adoptieren und nennen den „Ersatz“ wie den verlorenen Sohn Xingxing. Doch ein verlorenes Leben lässt sich nicht einfach wiederholen. Das mehrmals angespielte westliche Lied „Auld Lang Syne“ wird zur wehmütigen Hymne.

Diese Familiengeschichte mit dem Verlust im Zentrum ist universell, könnte überall spielen. Doch trotz undurchschaubarer Filmzensur, die den anderen historischen Wettbewerbsfilm „One Second“ aus China bei der Berlinale 2019 kurzfristig verbot, wird in „So Long, My Son“ auch das Private politisch. Die mittlerweile revidierte brutale Ein-Kind-Politik Chinas macht den Tod Xingxings noch schlimmer. Und auch der Wandel von Kulturrevolution und Planwirtschaft zu Chinas diktatorischem Kapitalismus des 21. Jahrhunderts spiegelt sich im Leben der beiden Arbeitenden.

Wang Xiaoshuai nimmt sich für dieses Familien-Panorama viel Zeit. Doch die stattliche Länge von drei Stunden entfaltet ihre eigene Wirkung, macht die drei Jahrzehnte durch die leise Erzählung hindurch spürbar. Dabei ist die Narration nie ausufernd, immer auf die Figuren konzentriert. Die beiden großartigen Hauptdarstellenden inmitten eines kleinen Ensembles bringen ihre unterdrückten Gefühle ohne viele Worte zum Ausdruck. Bei der Berlinale bekamen sie dafür verdient die beiden silbernen Schauspiel-Bären, während der Hauptpreis gegen solch klassisches Erzählkino provozierte.

„Di Jiu Tian Chang – So Long, My Son“ zeigt die Kraft des Geschichtenerzählens im Kino. Am Ende dieses tragischen und doch leisen Familien-Epos schließt sich ein Kreis, und es bleibt kein Auge trocken.