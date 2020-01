„Judy“: Der Stern hinter dem Regenbogen

Innsbruck – Judy Garland war „America’s Sweetheart“, schon mit 13 ein Star des Studiosystems, geformt nach den Sehnsüchten des Publikums – und, mehr noch, nach dem Willen des Studiobosses Louis B. Mayer. Mit Ende zwanzig, der Ruhm des „Zauberers von Oz“ und „Somewhere over the Rainbow“ war verblasst, galt Garland in Hollywood als kaum noch vermittelbar – und feierte ein Comeback nach dem anderen. Das schönste, George Cukors „A Star is Born“, brachte ihr 1955 den Golden Globe und eine Oscarnominierung. 1962 gewann sie für das Album „Judy at Carnegie“ den Grammy für die Platte des Jahres. 1968 sollte sie eine Reihe von Konzerten in Londoner Nachtclubs vor dem Bankrott retten. Verdient hatten an Garlands Erfolgen zumeist andere.

Hier setzt Rupert Goolds Film „Judy“ an. Garland ist am Ende, die Tabletten, die sie seit ihrer Kindheit nimmt, werden sie umbringen. Auf der Bühne allerdings funktioniert Judy noch. Beinahe bezaubernd arbeitet sie sich – nach anfänglichem Schreckmoment – durch die Shows. Sind die Scheinwerfer aus, nimmt der Verfall seinen Lauf. „Judy“ ist ein eindringlich gespielter, aber überraschungsarmer Film über die Unbarmherzigkeit der Unterhaltungsbranche. Immer wieder sind es Männer, die Judy an der Hand nehmen – und ihr sagen, was sie zu tun hat. Selbst wenn man nicht wüsste, wie das Drama endet – mit einer Schlafmittelüberdosis im Alter von 47 Jahren –, wird schnell klar, ein Happy End ist ausgeschlossen.

Letztlich ist „Judy“ aber vornehmlich ein Vehikel für Renée Zellweger, die Judy mit viel derangierter Grandezza spielt. Garlands Songs übrigens singt Zellweger selbst. In der US-Filmpreis-Saison ist schon bedeutend weniger groß gefeiert worden. Auf den Oscar für die beste Hauptdarstellerin ist „Judy“ jedenfalls angelegt. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich erst Anfang Februar zeigen. Erste Hinweise dürfte es am Sonntag geben. Da werden die Golden Globes vergeben. Zellweger ist nominiert. Und gilt als Favoritin. (jole)