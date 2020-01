Karl Markovics: „Ich befand mich in der Kindbett-Depression“

Zürs – Autor Daniel Kehlmann lobt das Ergebnis. Er sagt: „Es ist ein Film geworden, den ich mir mit Vergnügen und Dankbarkeit ansehe“. Karl Markovics hat Kehlmanns Vorarlberger Landkrimi „Das letzte Problem“ nicht nur inszeniert, sondern er hat auch die Hauptrolle des Kommissars Jonas Horak übernommen. Der Fall spielt in einem eingeschneiten Ferienhotel in Zürs.

Wie kam es zu diesem Projekt?

Markovics: Soviel ich weiß, kennen einander Produzent David Schalko und Autor Daniel Kehlmann sehr gut. Irgendwann hat ihn Schalko angespitzt, ob er vielleicht das Drehbuch für einen Krimi schreiben wollte. Dem Vernehmen nach antwortete er: „Eine Idee hätte ich schon, aber mit der komme ich nie durch!“ Doch mit Schalkos Hilfe hat es funktioniert.

Es wurde, heißt es, ein „etwas anderes“ Drehbuch?

Markovics: Es lässt viel Spielraum für eine Inszenierung, die sich auf mehrere Ebenen stützt. Auf der einen Seite haben wir eine Art von klassischer Krimi-Dramaturgie. Leicht überhöhte, leicht groteske Situationen und Figuren. Auf den ersten Blick ist es eine scheinbar altmodische Art, Geschichten zu erzählen. Das klassische „Whodunit“-Drama, wo es darum geht, wer der Mörder gewesen sein könnte. Andererseits werden aber all die Traditionen und Regeln von Daniel Kehlmann mit einem leicht ironischen Blick unterwandert. Die handelnden Figuren haben jedoch eine tiefere Wahrheit und Ernsthaftigkeit, die wir nie karikieren.

Wann und wie kamen Sie ins Boot?

Markovics: Ganz einfach, indem man mir das Drehbuch aushändigte. Zwar hatte ich zu diesem Zeitpunkt viel zu tun, aber ich erkannte sofort das ungeheure Potenzial des Buches, die ganze Atmosphäre, die es vermittelte. Ich sagte zu, und die Arbeit mit Daniel Kehlmann wurde der reine Glücksfall. Er lebt ja sechs Monate pro Jahr in New York, sein Kind geht dort zur Schule, und unser Kontakt spielte sich zunächst vorwiegend über das Internet ab. Im Text, der am Anfang vorlag, gab es bereits die Grundfiguren, aber dieser Text war dialogreich, hätte gut auf eine Bühne gepasst. Er wollte mir keine großen Vorschriften machen, weil er der Ansicht war: „Du weißt filmdramaturgisch viel mehr als ich.“

Lange war nur die Regiearbeit angepeilt. Wann war es so weit, dass Sie auch die Hauptrolle spielen wollten?

Markovics: Ich habe in der Tat nicht von Beginn an „Juhuu!“ geschrien. Erst ab der zweiten, dritten Drehbuch-Bearbeitung kam plötzlich der Augenblick, wo ich mir schwergetan hätte, mit einem anderen zu besetzen. Da hätte ich wahrscheinlich keinem Schauspieler-Kollegen etwas Gutes getan, wenn ich ihm die Rolle angeboten hätte. Die Figur des Jonas Hora­k stimmte so sehr, dass ich wusste: In der könnte ich auch schwimmen. Bei den Dreharbeiten brauchte ich mich demnach um eine Person nicht mehr zu kümmern: um mich als Schauspieler. Dadurch blieb dem Regisseur Markovics für alles andere mehr Zeit.

Lag es auch daran, dass jeder Schauspieler davon träumt, einmal einen Kriminal­kommissar zu spielen?

Markovics: Nein, denn damit war ich ja bereits vor längerer Zeit gut bedient gewesen, als Stockinger in „Kommissar Rex“ und dann in den eigenen „Stockinger“-Folgen. Nie habe ich danach mit dem Gedanken gespielt, dass ich mich einmal selbst als Kommissar besetzen würde. Als Charakter, der zu einer Art Kunstfigur wird, mit der man fast Mitleid hat, weil er vielleicht zwei Menschen auf dem Gewissen hat.

Was war für Sie der groß­e Reiz an „Das letzte Problem“?

Markovics: Daniel Kehlmanns lustige Idee, die Geschichte klassisch zu bauen, aber dann mit ihr herumzuspielen. Ihm ging es von Anfang an um ein Spiel mit der Form. Blieb nur die Frage: Wie setzen wir das um?

Ja, wie?

Markovics: Indem wir es auf eine kleine österreichische klaustrophobische Ebene brachten. Wenn man diese Spielwiese, wusste ich, ernst genug nimmt, würde das mehr als nur ein Zuckerguss werden, nämlich ein Bergkristall, der sich dari­n versteckte.

Haben Sie viele Schauspieler aus Vorarlberg für „Das letzte Problem“ engagiert?

Markovics: Klar, denn es war atmosphärisch sehr wichtig, dass sie auch privat miteinander so Vorarlbergerisch redeten wie im Film.

Welche Krimiautoren haben Ihnen persönlich immer sehr getaugt?

Markovics: Wenn es um das Krimisujet geht, sind Patricia Highsmith und Agatha Christie schon großartig. Highsmiths „Der talentierte Mister Ripley“ zum Beispiel, also dafür hätte ein männlicher Autor vielleicht den Literatur-Nobelpreis gekriegt.

Wie sieht das weitere Schaffensprogramm des Karl Markovics aus?

Markovics: Eventuell entwickle ich ein Projekt in Richtung Mini-Serie. Ich brauche zunächst einmal eine Pause, weil ich in den letzten eineinhalb Jahren dauerbeschäftigt war: in Bregenz mit der Oper „Das Jagdgewehr“ und dann mit meinem Kinofilm „Nobadi“, den ich letztendlich auch schneiden musste. Mit „Nobadi“ befand ich mich bis zur Premiere in der üblichen Kindbett-Depression.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich