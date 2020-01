„Queen and Slim“: Flucht-Romanze in den Süden

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Im Guten wie im Schlechten schreit die Geschichte von „Queen & Slim“ „Amerika!“. Regisseurin Melina Matsoukas zeichnet in ihrem Debüt ein ebenso stylisches wie intensives Pa­norama der USA samt nostalgischer Anklänge. Dabei beginnt alles noch harmlos und modern: Die selbstbewusste junge Anwältin Angela, genannt „Queen“, ist auf einem Tinder-­Date mit Earnes­t „Slim“. So richtig funkt es aber nicht zwischen den beiden. Erst als sie sich von ihrem Date nach Hause fahren lässt, wird es schlagartig ernst. Nicht zwischen dem afro­amerikanischen Pärchen, sondern bei einer Verkehrskontrolle durch einen weißen Polizisten. Wie unmittelbar-spannend Matsoukas diese heftige Schlüsselszene inszeniert, lässt einen die Finger in die Kinosessel graben.

Und auch nach diesem intensiven Auftakt – konsequent wie ein geschlossener Kurzfilm – wird „Queen & Slim“ über die 132 Minuten nie langatmig. Der Film gibt den beiden Figuren Raum und findet auf dem Weg sein Temp­o. Das liegt freilich auch am dankbaren Genre des Roadmovies: Angela und Earnest begeben sich auf eine Flucht durch die USA, die den naheliegenden Vergleich mit einem Ur-Film des modernen US-Kinos nicht zu scheuen braucht: „Bonnie und Clyde“ spiegelte 1967 in einer historischen Geschichte die Energie einer neuen Generation und die gewaltvolle konservative Repression dagegen – eine Geburtsstunde des New Hollywood, ähnlich wie kurz darauf das andere große Roadmovie dieser Zeit, „Easy Rider“.

Genauso energiegeladen ist gegenwärtig eine neue Generation afroamerikanischer Filmemachender mit Filmen wie „Fruitvale Station“, „Tangerine“ oder dem Oscar-Gewinner „Moonlight“. Während Schauspielerin Jodie Turner-Smith als „Queen“ in ihrer aller­ersten größeren Spielfilmrolle beeindruckt, wurde der Darsteller von „Slim“, Daniel Kaluuya, bereits im politisch aufgeladenen Horrorfilm „Get Out“ von Jordan Peele bekannt.

„Queen & Slim“ trägt ein ähnlich kraftvoller Stilwille mit realistisch-politischem Unterbau. Die Regisseurin kann neben Netflix-Erfahrung auch auf einige hochkarätige Musikvideos zurückblicken, u. a. für Beyoncé. Das prägt auch ihr Spielfilmdebüt. Sie erzählt eine umgekehrte Sklavengeschichte, da Queen und Slim aus dem Norden in den Süden fliehen, und erinnert an Motive der Untergrund-Hilfe, die auch die beiden auf ihrer Reise erfahren.

Von Ohio über Kentucky und Tennessee nach New Orleans und Florida verbildlichen Melina Matsoukas und die Autorin Lena Waithe die romantisch-tragische Annäherung auf der Flucht vor dem unerbittlichen Gesetz. Mit ihren Handys werfen die Protagonisten auch ihr bisheriges Leben über Bord. Es gibt kein Zurück. Die rassistische Gewalt im Polizeisystem der USA ist nichts Neues, der verstärkte Widerstand dagegen wird aber auch hierzulande wahrgenommen. Der Film macht das als konkrete Geschichte spürbar. Angela und Earnest werden schließlich, ohne es zu wollen, durch ein Video zu afroamerikanischen Ikonen des Widerstands. Anders als die Popstars Bonni­e Parker und Clyde Barrow entscheiden sie sich nicht für das Verbrechen. Doch wie damals fahren auch Queen und Slim in ihren Oldtimer-Autos durch die typisch amerikanischen Landschaften einer Nation, die wieder einmal in Bewegung ist.