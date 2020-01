Filmland Tirol zieht positive Jahresbilanz

Innsbruck – Von der amerikanischen Produktion „Downhill“ mit Will Ferrell und Julia Louis-Dreyfus über deutsche und österreichische Projekte, TV-Dokumentationen und Serien-Hits wie „Bergdoktor“ und „Soko Kitzbühel“ bis hin zum spannungsgeladenen Action-Thriller „Saaho“ mit den indischen Superstars Shraddha Kapoor und Prabhas in den Hauptrollen – Tirol stand im vergangenen Jahr einmal mehr bei Filmemachern aus nah und fern hoch im Kurs.

Entsprechend positiv fällt die Bilanz von Cine Tirol aus. „Ein überaus erfolgreiches Jahr im Filmland Tirol liegt hinter uns – dank unserer eigenen Bemühungen und der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit vielen Partnern in Tirol bzw. Österreich sowie mit Hilfe unseres internationalen Netzwerks konnte Tirol einmal mehr seine vielfältigen Drehorte zur Realisierung zahlreicher Kino-, TV- und Werbefilme anbieten“, freut sich Cine-Tirol-Leiter Johannes Köck. Alleine der amerikanische Kinospielfilm „Downhill“ des Regie-Duos Nat Faxon und Jim Rash, der in Ischgl, Fiss, Serfaus und im Kaunertal gedreht wurde, brachte der Region 8000 Nächtigungen durch die internationale Filmcrew mit über 160 Mitarbeitern.

Damit die filmproduktionsbedingten Effekte in Tirol in wirtschaftlichen, medialen und touristischen Bereichen auch in den kommenden Jahre generiert werden können, nutzte Cine Tirol die Möglichkeiten, im Rahmen der internationalen Filmfestivals in Berlin, Cannes und München das Filmland Tirol aktiv zu bewerben. Der Cine Tirol Award ging 2019 an Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding und Mitbegründer der Cine Tirol Film Commission. Er wurde für seine Verdienste um das Filmland Tirol ausgezeichnet. (TT)