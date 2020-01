Es regnet ab heute wieder Rosen: Ein „Bachelor“ und 22 (un)bekannte Damen

Innsbruck – Am Mittwochabend startet „Der Bachelor“ in die zehnte Runde. In der Jubiläumsstaffel begibt sich Sebastian Preuss auf die Suche nach der großen Liebe. Der Kickbox-Weltmeister aus München leitet parallel zu seiner Sportlerkarriere als gelernter Malermeister einen eigenen Betrieb mit drei Angestellten.

„Ich arbeite jeden Tag an mir“

Mit 18 Jahren saß er für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft. „Es tut mir leid, was ich alles gemacht habe. Ich habe Schamgefühle in mir“, sagt er im Fernsehen. Trotz seiner Vergangenheit blickt der 29-Jährige positiv in die Zukunft „Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern – ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag.“

Mit seiner turbulenten Vergangenheit fällt Preuss aus dem „Bachelor“-Muster. - TVNOW

Seit Anfang 2018 ist Preuss Single, bei RTL will er nun sein passendes Gegenstück finden. „Ich war ziemlich fokussiert auf den Sport, dazu das Geschäft – da war keine Zeit für die Liebe. Jetzt bin ich offen für alles und freue mich auf das Abenteuer ‚Bachelor‘. Ich bin bereit für die ganz große Liebe!“, erklärt Preuss voller Vorfreude.

In Mexiko, genauer gesagt auf der Halbinsel Yucatán, hat er die Qual der Wahl. 22 Single-Damen wollen den Junggesellen für sich erobern. Wichtig sind ihm: ein gepflegtes Äußeres und eine gesunde Lebensweise, vor allem aber ein gutes Herz, Loyalität und Ehrlichkeit. Ob er unter den Kandidatinnen die Richtige finden wird? Die ein oder andere Teilnehmerin dürfte ihm vielleicht sogar bekannt vorkommen. Schließlich haben bereits vier der Rosenanwärterinnen TV-Erfahrung gesammelt.

Von GNTM bis DSDS

So suchte Jessi Fiorini bereits 2018 bei „Love Island“ nach ihrem Mr. Right. In der zweiten Staffel der RTL-II-Show verliebte sie sich in Sebastian „Hulk“ Kögl. Die beiden landeten sogar vor den TV-Kameras gemeinsam im Bett. Doch nur wenige Wochen nach der Show ging das Paar wieder getrennte Wege.

Wioleta Psiuk nahm 2010 bei „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) teil. In der Castingshow von Heidi Klum belegte sie damals den zehnten Platz. Seither arbeitet sie als Model.

Wioleta, Jessi, Natali und Jenny haben bereits (mehr oder weniger erfolgreich) TV-Erfahrung gesammelt. - TVNOW

Jenny Thiede wiederum hoffte bereits beim Pro-7-Knutschformat „Kiss Bang Love“ auf ihr Liebesglück. Sie buhlte mit 14 anderen Single-Frauen um das Herz von Julius, wurde bei der Blind-Kiss-Challenge allerdings rausgewählt.

Fans von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) dürfte das Gesicht von Natali Vrtkovska bekannt vorkommen. Sie schaffte es in der letztjährigen Staffel der Castingshow sogar in den Recall in Thailand. Am Ende reichte es jedoch nur für den 14. Platz.

Österreicherin dabei

Ob sie (und die anderen) es beim Bachelor weiter bringen, wird sich zeigen. Im übrigen kämpft auch eine Niederösterreicherin um das Herz des Junggesellen: Die 27-jährige Birgit Schenkermayr. Der selbstständigen Marketingfachfrau sind vor allem Vertrauen und Treue wichtig – und „er muss ein loyaler, ehrlicher Typ mit toller Ausstrahlung sein, und mit Begeisterung für das, was er macht.“

Mit Begeisterung wird Sebastian Preuss zumindest neun Wochen lang Rosen verteilen. Das Finale strahlt RTL am 3. März aus. (tst, spot)