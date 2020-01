Regisseur Patrick Vollrath: „Über ungelegte Eier spricht man nicht“

Wien – Er wurde 1985 in Eisdorf im Harz in Deutschland geboren, studierte an der Filmakademie Wien bei Michael Haneke, bekam für seinen 2015 gedrehten Kurzfilm „Alles wird gut“ den „Studentenoscar“ und den Österreichischen Filmpreis, außerdem wurde er auch für den echten Oscar nominiert. Mittlerweile ist Patrick Vollrath Beute-Wiener. Beim Festival in Locarno präsentierte er heuer seinen ersten abendfüllenden Spielfilm „7500“. Der läuft jetzt, seit 10. Jänner, in unseren Kinos. Ein Deal mit Amazon sorgt für den Weltvertrieb.

Welche Vorgeschichte hat dieses Projekt, das Sie als „Thrillerdrama“ bezeichnen?

Patrick Vollrath: Ich hatte mich schon lange mit der Idee beschäftigt, einen Film in nur einem einzigen Raum zu drehen. Mein erster Berufswunsch war, Pilot zu werden. Also musste ich auf der Suche nach einem spannenden Ort wohl früher oder später auf die Idee mit einem Flugzeug kommen. Wobei der einzige Schauplatz überhaupt nur das Cockpit ist. 2015 waren die Nachrichten voll von Geschichten über Kinder, die nach Syrien zogen, um dem IS beizutreten. Dieses Element sollte in meinen Thrillerplot einfließen.

Der Film schaut sehr teuer aus und hat einen Hollywood-Star als Hauptdarsteller. Wie „stemmt“ man, als österreichisch-deutsche Produktion, ein solches Unternehmen?

Vollrath: Mit Hilfe von Amazon. Die haben den Weltvertrieb übernommen. Für die österreichischen und deutschen Kinos gibt es eine Sondervereinbarung. Die dürfen „7500“ so lange spielen, so lange es sich für sie lohnt.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die Zahl 7500, die dem Film den Titel gibt, ist der internationale Notfallcode für eine Flugzeugentführung. Um eine solche Entführung geht es in Ihrer Story?

Vollrath: Ich wollte aber mehr schaffen als nur einen gewöhnlichen Entführungsthriller. Der Pilot des Airbus A319, eigentlich der Kopilot, ist mehr oder weniger mein verlängerter Arm, denn ich stellte mir die Frage: Wie würde ich reagieren, ich, der 08/15-Typ, der Otto Normalverbraucher?

Beim Drehbuchschreiben beschäftigte mich aber auch die Frage: Was machen die Leute hinten in der Passagierkabine? Der Pilot ist durch eine panzerfaustgesicherte Tür geschützt, da kommt man nicht einmal mit einer Schusswaffe durch, und er bringt das Flugzeug relativ schnell unter Kontrolle, man weiß, dass er notlanden muss und wird. Aber hinten im Passagierraum stellen sich viele Fragen, vor allem die nach Zivilcourage.

Haben Sie einen Pilotenschein?

Vollrath: Ich nicht, aber Carlo Kitzlinger, der bei uns den Chefpiloten spielt. Er war unser Trumpf, ein echter Glücksfall, denn er war viele Jahre Kapitän bei der Lufthansa und hatte alles, was dieser Job an Anforderungen mit sich bringt, intus. Wegen einer Augenkrankheit musste er frühzeitig in Pension, und danach widmete er sich wieder seinem früheren Wunschberuf, der Schauspielerei.

Er ist mit uns zu Joseph nach Los Angeles geflogen und hat mit ihm zu trainieren begonnen, hat ihn später auch in Köln am Flugsimulator ausgebildet.

Joseph Gordon-Levitt verkörpert im Film die Zentralfigur, den Kopiloten Tobias Ellis. Er ist ein echter Hollywood-Star, der zuletzt den Whistleblower Edward Snowden gespielt hat. Wie ist es Ihnen gelungen, ihn einzufangen?

Vollrath: Basis war meine Oscar-Nominierung für „Alles wird gut“, sie hat mir in den Staaten viele Türen geöffnet, ich hatte von da an auch einen Agenten in den USA. Mit ihm hatte ich eine Wunschliste von Schauspielern erstellt, und Josephs Name stand ganz oben. Er war gerade Vater geworden und war auf der Suche nach einer Rolle, die ihn schauspielerisch fordern würde.

Er ließ fragen, was ich vorhatte. Ich ließ ihn wissen, dass ich den Mikrokosmos des Terrorismus in ein Flugzeug-Cockpit stellen wollte. Das hat ihn interessiert, er lud mich ein, und als ich zu ihm kam, hatte er meinen Kurzfilm auf dem Tisch liegen. Er ließ sich mein Konzept schildern und brauchte dann nur eine Nacht zum Überlegen. Dann sagte er meinem Agenten zu. Dass wir in englischer Sprache drehen würden, war natürlich ein weiteres Plus. Das Drehbuch war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig, es gab danach noch eine zweite und dritte Fassung, wo er Ideen unterbringen und in Ruhe noch eine „Pilotenlehre“ angehen konnte.

Das Film-Flugzeug stand in den MC-Studios in Köln?

Vollrath: Es war ein ausrangierter Airbus, dessen Cockpit wir ebenso erneuerten wie die ersten acht Sitzreihen der Passagierkabine, den Rest haben wir digital verlängert.

Das Cockpit war faktisch ein Miniraum im riesigen Studio. 21 Tage haben wir dort gedreht, drei Tage lang gab es technische Geschichten wie zum Beispiel starken Regen, und der Wiener Flughafen Schwechat hat den Berliner Airport „simuliert“. In Schwechat durften wir für die Aufnahmen sogar – zwischen einem startenden und einem landenden Flugzeug – mit 80 km/h über die Piste „rasen“.

Als wir das Drehbuch fertig stellten, passierte übrigens der Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt bei der Berliner Gedächtniskirche. Darüber haben wir viel diskutiert. Doch klar war, dass ich keinen Film über einen, der Rache übt, machen wollte, sondern über jemanden, der auf Rache verzichtet und die Gewaltspirale durchbricht. Es gibt in „7500“ nichts, was mit dem Holzhammer transportiert wird.

Wie lange waren Sie Schüler von Michael Haneke?

Vollrath: Sieben Jahre. Natürlich habe ich ihn mein Drehbuch lesen lassen, sein Feedback gab er vor allem in der Schnittphase.

Ich denke, dass man meiner Arbeit seinen Einfluss anmerkt, nämlich darin, glaubwürdig zu sein, so gut es geht. Und: immer genau recherchieren. Das galt bereits für meinen Kurzfilm „Alles wird gut“. Haneke fand „7500“ echt spannend, und Joseph Gordon-Levitt bezeichnete er als „sehr, sehr gut“. Obwohl Joseph ja bereits ein etablierter Schauspieler ist, war er für ihn eine „Entdeckung“.

Welchen Ratschlag von Haneke haben Sie sich besonders gemerkt?

Vollrath: Diesen: Über ungelegte Eier spricht man nicht.

Bleiben Sie ein Beute-Wiener?

Vollrath: „Deutscher Wiener“ trifft es wohl besser. Wien ist für mich eine sehr lebenswerte Stadt. Meine Freundin Nora, die aus der Nähe von Linz stammt, und ich fühlen uns hier unheimlich wohl, wir haben uns bestens eingelebt und werden natürlich bleiben.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich