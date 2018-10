Kopftuch-Ausstellung: Ein Stoffstück als buntes Politikum

Von Bernadette Lietzow

Wien – Mesopotamische Keilschriftzeugnisse berichten von der Verschleierung von Frauen der Oberschicht und liefern erste Hinweise auf ein im Rahmen gegenwärtiger politischer Auseinandersetzungen gefährlich aufgeladenes Textil: das „Kopftuch“.

In der österreichischen Tourismuswerbung sind Dirndl und Kopftuch bis in die 1980er-Jahre ein klassisches Sujet, und Queen Elizabeth II. zeigt sich leger gestimmt gerne im edlen Hermès-Tuch. Für die indigene Volksgruppe der Maya-Quiché im Hochland Guatemalas stellt das Kopftuch ein wichtiges religiöses Symbol für Frauen wie Männer dar. Die katholische Nonnentracht, die reich bestickten Tücher der Berberfrauen aus dem marokkanischen Drâatal oder die indonesischen Batiktücher, die mit ihren Mustern und Falttechniken über Herkunft und Stellung des männlichen Trägers Auskunft geben – alle diese Kopfbedeckungen sind Zeugnisse ebenso langer Tradition wie oft genug modischer Adaption von Althergebrachtem.

Bis 27. Februar kommenden Jahres kann man in der Ausstellung „Verhüllt, enthüllt! Das Kopftuch“ in die Welt textiler Rechtecke reisen und dabei deren unterschiedliche Bedeutung, Formen und historische Hintergründe kennen lernen. Nicht zuletzt ist die Schau Anregung, die eigene durch politische Vereinnahmung in die eine oder andere Richtung beeinflusste Haltung zu überdenken.

„Wird das Eigene mit dem Fremden verglichen, erhält es ein humanes Gesicht“, ist Christian Schicklgruber, seit Jänner Direktor des Weltmuseums am Wiener Heldenplatz, überzeugt. „Vielstimmigkeit“ ist das Schlüsselwort für Kurator Axel Steinmann, der seine Kontinente und Epochen übergreifende Darstellung eines Bekleidungs-Phänomens mit Positionen zeitgenössischer Kunstschaffender bereichert. Die Installation „Wiener Chic“ der österreichischen Modeschöpferin Susanne Bisovskys spielt mit üppig-schwarzen Kopftuchgebäuden auf heimische Trachten an, während die Niederländerin Suzanne Jongmans mit Verpackungsnetzen und Plastikfolie ihren Kommentar zu flämischen Frauenbildnissen vorstellt. Mit der Verschränkung unterschiedlichster Blickachsen neue Sichtweisen zu ermöglichen, ist generell das Konzept des Weltmuseums und gilt auch für dessen neu aufgestellte Schausammlung.

Statt klassisch strikt nach Regionen geordnet, präsentiert sich der beeindruckende Reichtum des Hauses zugänglicher über in die jeweiligen Herkunftsorte der Exponate eingebettete Themen. „Es geht um Menschen“ ist der Leitsatz des Museums, deutlich sichtbar auch in der aktuellen Ausstellung.