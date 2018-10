Mesnerhaus in Untermieming: Das Draußen als Inneres entdecken

Mieming – Zwei Frauen, zwei Sichtweisen, zwei Techniken im Mesnerhaus in Untermieming: Wenn Sabine Prag und Eva Domoradzki mit der Kamera außer Haus gehen, dann haben sie eines gemeinsam – sie gehen auf die Suche nach Motiven, die zu jenen Geschichten passen, die sie schon lange im Kopf mit sich herumtragen.

Bei Domoradzki ist das große, für den Betrachter sichtbare Thema jenes des Hervortretens aus dem Verborgenen. Die Motive des Zyklus „Coming into the open“ zeigen Naturelemente, die aus dem Nebel treten oder die sich als Einzelstücke aus der Masse hervorheben. Was der Betrachter dagegen nur erahnen kann, sind die dahinterliegenden Emotionen und Geschichten, die in Domoradzki schlummern. „Wovon die Bilder vor allem berichten, sind innere Prozesse und Erfahrungen – von der Erfahrung etwa des Aufbruchs und des Sich-Behauptens“, beschreibt die Fotografin selbst ihren Bilderzyklus.

Auch Sabine Prag sucht ihre Geschichten draußen, doch anders als Domoradzki ist sie diejenige, die es in die Städte zieht, deren Dynamik sie überspitzt in Bewegungsunschärfen einfängt und als Collagen ihrem Kontext entreißt. So setzt sie neue Geschichten zusammen, welche mehr über Prags Leben erzählen als über die Stadt, deren Leben und Werk sie abbildet. Dass die Filmemacherin Ahnung von Dramaturgie hat, erkennt man gleich, wenn man in diese Bildstreifen eintaucht. „Die Realität in ihrer Gesamtheit kann nicht erfasst werden. Daher diese Unschärfe, die Betrachter zur eigenen Interpretation einlädt“, formuliert Prag. Die Ausstellung ist noch bis 28. Oktober zu besichtigen. Am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr sind die beiden Fotografinnen selbst anwesend. (ado)