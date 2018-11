Tagträume von einer ver-rückten Welt

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Die Malerin Alicia Sancha ist eine der wenigen Auserwählten im exklusiven galeristischen Kosmos von Dieter Tausch. Der Bulgarin mit spanischem Vater, die seit vielen Jahren in Wien lebt, widmet er in unregelmäßigen Abständen Personalen. Bestückt mit Bildern, die zwar aus Versatzstücken des Realen gebaut sind, in der Art und Weise ihrer Kombination allerdings köstlich surreal daherkommen.

„Tiere im Bett“ nennt Alicia Sancha ihren jüngsten Zyklus mit für sie ungewöhnlich großformatigen Bildern. Allein schon wie es ihr gelingt, das Stoffliche eines achtlos über einen Stuhl geworfenen Morgenmantels, eines Pelzchens, von Federn, Blüten oder eines Teppichs auf die Leinwand zu zaubern, ist ein Fest für die Augen. Das beweist, in welcher Perfektion die Künstlerin ihr Handwerk beherrscht. Die Komposition, das Spiel mit Perspektiven genauso wie den Umgang mit dem Farbigen. Die in einer Delikatesse ohnegleichen vorgeführt wird.

Um den idealen Boden für das Inhaltliche zu bereiten. Das nicht zuletzt durch die Verschiebung von realen Größenverhältnissen in surreale Traumwelten entführt, deren Settings die Wirklichkeit köstlich ad absurdum führen. Haben hier doch Tiere die Regie übernommen, um sich allerdings höchst menschlich zu gerieren. Da posiert etwa ein Esel auf einem Sofa, wirft sich ein Affe in Frauenkleider, hätscheln Tiere liebevoll andere Tiere. Der Mensch ist dagegen nur durch seine Abwesenheit präsent. Durch herumliegende Accessoires, in einer Vase arrangierte frische Blumen oder als an der Wand hängende Bildchen im Bild.

Allein menschliche Grenzgänger wie Clowns bzw. ihre Stellvertreter in der Form von Puppen oder ins Miniaturformat geschrumpfter Figürchen komplettieren Alicia Sanchas tierisches Personal. Was auf den ersten Blick höchst märchenhaft daherkommt, hat aber sehr viel mit uns zu tun. Nicht nur der Laptop, der in diesem fantastischen Bilderreigen immer wieder auftaucht, sondern auch raffiniert zelebrierte Metaphern und Symbole, die von der Ver-Rücktheit unserer Existenz erzählen. Und das auf wunderbar poetische, sich tagträumerisch anfühlende Art und Weise.