Eintauchen in das Sein: Marco Szedenik in der Galerie Flora

Dass Marco Szedenik ein Philosoph ist, der sich schreibend, zeichnend und bildhauernd ausdrückt, führt der vor einem Jahr von Axams in die Steiermark „ausgewanderte" 57-Jährige in der Galerie Flora eindrucksvoll vor. Die er in eine einzige große Installation verwandelt hat, die nachvollziehbar macht, wie der einzelgängerische, sich immer wieder wandelnde Gironcoli-Schüler tickt. „Das Reine Sein" umkreist Szedenik hier kunstvoll in unzähligen kleinformatigen Objektzeichnungen, in deren Zentrum immer der Mensch steht. Betende, liegende, stürzende, rennende, tanzende oder zu Atlanten gewordene Adams und Evas, die sich bisweilen zu abstrakt Figuralem oder kühnen Menschenpyramiden auswachsen. Die in die Zeichnungen integrierten schriftlichen Kommentare machen klar, dass es sich hier um Skizzen für Skulpturales handelt. Ihre Umsetzung in Bronze ist archaisch durchpulst, formal reduziert auf das Wesentliche, spielend mit der Haptik unterschiedlicher Materialien wie Holz, Bronze, Cortenstahl oder Blattgold. Der Maler geht hier mit dem Bildhauer durch, dessen aquarellierte Porträts allerdings auf einer völlig anderen Seite des Szedenik'schen Kunstkosmos erblühen. (schlo)