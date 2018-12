Das Teuflische in diversen Verkleidungen

Von Edith Schlocker

Schwaz – Die Verwandlung des Schwazer Museums der Völker in ein Haus der Begegnung der Kulturen der Welt geht langsam, aber kontinuierlich voran. Für Hausherrin Lisa Noggler-Gürtler allerdings viel zu langsam. Eine zügigere Metamorphose sei angesichts der minimalen menschlichen und finanziellen Ressourcen aber nicht möglich, so die erfahrene, vor Ideen sprühende Kulturwissenschafterin. Und falls die Subventionen von Stadt, Land und Bund nicht erhöht werden, müsse man das Ausstellungsprogramm reduzieren, was wiederum schlecht für die Präsenz des Hauses in den Köpfen der Menschen ist. Die im Museum der Völker einen Ort hätten, in dem sie sich selbst genauso wie jene finden können, die uns scheinbar so fremd sind. Was sehr viel mit Vorurteilen zu tun hat, erkennt man bei genauerem Hinschauen doch, wie viel uns mit den Menschen in Afrika, Bali oder Thailand verbindet.

Was schön die neue Sonderausstellung „Ungeheuer wild“ vorführt. Wo die Kostüme von Krampussen, die in der vergangenen Woche mit ihren Ketten rasselten, neben den Kostümen afrikanischer, balinesischer oder thailändischer Kulte zu sehen sind. So unterschiedlich diese tief in den jeweiligen archaischen Volksfrömmigkeiten verwurzelten Hüllen auch daherkommen, ihr Wesen ist überall dasselbe. Geht es doch darum, das Unfassbare einigermaßen greifbar zu machen, um dieses abzuwehren bzw. sich vor ihm zu schützen.

Im christlichen Abendland war dies der Teufel, der als Zwitter aus Mensch und Tier das Böse symbolisiert, wobei sein Gesicht heute zunehmend jener Monster gleicht, die man aus Computerspielen kennt. Die Kraft, die Menschen vom Bösen zu reinigen, wird den sagenumwobenen Figuren des afrikanischen Zangbeto-Kultes nachgesagt. Als riesige, sich drehende, bisweilen mit Masken bestückte Geister in der Form von Strohbündeln treten sie als die Beschützer der Schwachen auf. Äußerst farbenfroh sind die Kostüme und Masken, mit denen im Norden Thailands die Lebenden mit den Geistern der Toten ein farbenfrohes Fest feiern. Um den Sieg des Guten über das Böse geht es letztlich überall, auch bei den rituellen Tänzen, die in Bali von der Göttin der Unterwelt und dem Wächter der Totenseelen getanzt werden.

Lisa Noggler-Gürtler hat im Museum der Völker aber auch ein Kinderzimmer eingerichtet, in dem gemütlich in Büchern mit gruseligen Figuren von gestern und heute geschmökert werden kann, beschützt jedenfalls von einem Schutzengel. Die in unserer Kultur gängige Variante, um sich vor Geistern und Dämonen zu schützen, während andere das eher Fetischen, Knoblauchzöpfen oder Tätowierungen zutrauen.