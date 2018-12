100 Meisterwerke eines Tiermalers für das Tierheim

Von Catharina Oblasser

Lienz – Mit etwas Losglück lässt sich um nur fünf Euro eines von 100 wertvollen Originalen des Künstlers Ludwig Heinrich Jungnickel gewinnen. Wie die Sache abläuft, schildern Kunstsammler und Bildspender Erich Mair, die Geschäftsführerin des Osttiroler Tierschutzvereins Christine Zangerl und Dolomitenbank-Direktor Hansjörg Mattersberger. In der Bank findet die zur Benefizaktion gehörende Jungnickel-Ausstellung statt. Hauptgewinner der Aktion ist jedenfalls der Tierschutzverein, an den die Gesamteinnahmen fließen.

Erich Mair, gerichtlich beeideter Sachverständiger für klassische Malerei und leidenschaftlicher Kunstsammler, stellt die 100 Jungnickel-Werke aus seinem Besitz zur Verfügung. „Seit über 40 Jahren sammle ich seine Bilder“, sagt Mair. „Bei der Benefizaktion und der Ausstellung habe ich mich auf Jungnickels Tierdarstellungen konzentriert.“

Mit diesen ist der Künstler bekannt geworden. Ludwig Heinrich Jungnickel gilt als größter Tiermaler des Jahrhunderts in Zeichnung und Grafik. „Sein Lieblingstier war die Katze“, so der Kunstsachverständige. „Er stellte aber auch Tiger, Löwen, Esel und viele andere Tiere dar.“

Jungnickels Pantherkopf. - Jungnickel

Wer einen echten Jungnickel gewinnen und zugleich etwas für den Tierschutz tun will, kann Lose um je fünf Euro kaufen: in allen Filialen der Dolomitenbank oder direkt bei Erich Mair, Kontakt 0699/128 71 071. Ziehungen sind am 20. Dezember 2018 und am 25. April 2019. Christine Zangerl ist allen Mitwirkenden sehr dankbar: „Wir haben in unserem Tierheim viele Babykatzen, die krank sind“, erklärt sie. Da sei jede Spende hochwillkommen.

Neben der Benefizaktion laden Erich Mair und die Bank zu einer Jungnickel-Ausstellung. Dort sind unter anderem Leihgaben aus dem Nachlass des Künstlers zu sehen. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Donnerstag, 31. Jänner 2019, 19 Uhr, in der Dolomitenbank statt.