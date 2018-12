Eine „Dorferhebung“ zeigt die Veränderung

Von Christoph Blassnig

Innervillgraten – Im Sommer 1989 fand in Innervillgraten eine Fotoausstellung mit Bildern von Hubert Leischner statt. Der Heimatpflegeverein und der Dorfchronist, Schriftsteller und Volksschuldirektor Johannes E. Trojer haben die Ausstellung damals gemeinsam kuratiert. Der Titel einst lautete: „Wunschbilder aus Villgraten“.

Rund 30 Jahre später, am Donnerstag, 20. Dezember 2018, lädt die Gemeinde erneut zu einer Ausstellung. Erneut stehen Fotografien im Blickpunkt, diesmal zur Verfügung gestellt von Eduard Wassermann. „In mehreren Aufenthalten in den letzten beiden Jahren hat der Fotograf das aktuelle Leben im Dorf in seiner Vielfalt bildlich festgehalten“, berichtet Bürgermeister Josef Lusser. Um 15 Uhr wird die Ausstellung im Pfarrsaal eröffnet. Zugleich erfolgt die Präsentation eines Projektes der Volksschule Innervillgraten. Die Schüler waren eingeladen, sich mit ausgewählten Bildern des Fotografen auseinanderzusetzen.

Zur aktuellen Ausstellung mit dem Titel „Eine Dorferhebung – Bilder der Veränderung“ erscheint ein Bildband mit ausgewählten Aufnahmen. Dieser wird um 15 Euro käuflich zu erwerben sein. Die ausgestellten Bilder selbst sind unverkäuflich. Eduard Wassermann überlässt diese nach dem Ausstellungsende am 6. Jänner kostenlos der Gemeinde, die sie auf seinen Wunsch hin wiederum der Volksschule Innervillgraten zur Verfügung stellt.

Das Vorwort im Bildband trägt der in Wien lebende Kurator und gebürtige Innervillgrater Helmut Bachmann bei: „Junge Menschen finden Raum für alternative Subkulturen (...). Frauen haben ihre traditionell zugewiesene Rolle weiterentwickelt und gestalten das öffentliche Leben im Dorf aktiv mit als Unternehmerinnen, als Wirtinnen, als Handwerkerinnen.“ Innervillgraten habe Menschen mit vielfältiger Begabung hervorgebracht, vom Atomphysiker bis zur Musicbanda Franui, vom Haubenkoch bis zum Missionar. Wassermanns Bildband sei ein Dokument, das auch die Veränderungen der letzten Jahrzehnte sichtbar mache. Der aktuelle Ausstellungstitel „Dorferhebung“ greife absichtsvoll eine Bezeichnung Trojers auf, schreibt Bachmann.