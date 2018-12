Aufgesogen von der Kunst

Innsbruck – Vier für Tiroler Verhältnisse weitestgehend unbekannte Künstlerinnen ließ sich Birgit Fraisl für ihre aktuelle Ausstellung zusammenstellen. Kurator Stefan Glettler, selbst Künstler, hat keinen theoretischen Überbau für die Schau angedacht, sondern lässt Material und Technik für sich sprechen.

„4“, so der simple Titel, steht für die Tirolerin Astrid Rausch, die Burgenländerin Petra Schweifer sowie die beiden Deutschen Kirsten Borchert und Judith Leinen. Eine Gemeinsamkeit zu suchen, wäre Zeitverschwendung, denn jede der Protagonistinnen ist Individualistin. Angefangen bei der gebürtigen Inns­bruckerin Astrid Rausch: Die ehemalige Bohatsch-Schülerin lehrt inzwischen an der Akademie in Wien (im Büro für Bühnengestaltung). Szenisch baut Rausch auch ihre Malereien auf, im Duktus eines Daniel Richter erscheinen in aufgelösten Räumen Gesichter oder Figuren, die die Malerei ins Gegen­ständliche zurückholt.

Artverwandt ist Petra Schweifer, die mit ihrer Malerei allerdings eine Technik vortäuscht: Fließende Farbverläufe werden auf grafischem Wege imitiert. Gegensätzlich dazu verhält sich der konzeptionelle Ansatz von Kirsten Borchert, der auf Foto­grafien von Stabhochspringerinnen zurückgeht: Freigestellte Stäbe werden hier zu Mess­instrumenten von Farbanteilen der Vorlagen. Ähnlich „konstruier­t“ sind auch ihre Betonarbeiten, die aus fixen Formen ausbrechen.

Einen Ausbruch aus der Ernsthaftigkeit bietet Judith Leinens luftig hängende Arbeit „Mister U“, die dank eines fleißig arbeitenden Staubsaugers im Minutentakt ausgesaugt wird. Wie die Muskeln eines Wrestlers spannt sich die gelbe Haut des Objekts an. Mit „4“ beschließt Fraisl heue­r ihre 99. Ausstellung. Das Jubiläum bringt die Galeristin mit der großen Inge Dick und der Tirolerin Claudia Fritz im Jänner zurück zur Fotografie. (bunt)