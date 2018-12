Mario und Christoph geben Benefizkonzert

„Seit dem Start als Mario & Christoph ist es mit uns stets bergauf gegangen", freuen sich die beiden ehemaligen Mitglieder des Alpentrio Tirol über den erfolgreichen Neustart ihrer Karriere. „Wir wissen aber, dass dies nicht selbstverständlich ist, und sind sehr dankbar dafür."

Deshalb wird es auch schon zur Tradition, dass sie zum Abschluss ihrer durch den gesamten deutschen Sprachraum führenden Tournee „Weihnacht in den Bergen" ein Benefizkonzert zugunsten der Aktion „Licht ins Dunkel" in Tirol geben.

Das Konzert findet am Samstag, den 22. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Axams statt. Weitere Mitwirkende sind der Kirchenchor Axams Vocal und der Jugendchor Voice Factory unter der Leitung von Michaela Wolf-Maringer. Tickets: Lagerfachmarkt Axams und bekannte VVK-Stellen. (hubs)