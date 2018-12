Respektvolle Schönheit in Bildern

Von Agnes Dorn

Oetz – Wie der sichtlich gerührte Fotograf Josef Öfner zur Vernissage seiner Ausstellung verriet, war es das wohl schönste Weihnachtsgeschenk, das ihm durch die Ausstellung und die Veröffentlichung seiner Bilder als allererstes Werk in der nun begonnenen Schriftenreihe der Ötztaler Museen gemacht worden ist.

Auch für Edith Hessenberger, die Leiterin der Museen, Kuratorin der Ausstellung und zugleich Herausgeberin des ersten gebundenen Werks der Ötztaler Museen und ihrem Team war die Vernissage etwas ganz Besonderes: Denn immerhin ist es dank der Schenkung der vielen Fotografien von Öfner ans Museum nun die erste Ausstellung, die ganz unter ihrer Leitung eröffnet werden konnte.

Als Laudator war es dem Kustos des Ferdinandeums, Roland Sila, eine besondere Ehre, auf die drei Teile der Ausstellung erklärend näher einzugehen. Öfners Sympathie für die Menschen würde man in den Bildern sehen und selbst bei den Fotografien der alten Menschen im Altersheim Längenfeld sehe man die Schönheit der Menschen: „Wir können aus dieser Ausstellung mitnehmen, dass wir eigentlich schön sind – auch im Alter. Diese Schönheit liegt nämlich im Auge des Betrachters.“

Auch der Fotograf selbst betonte in seiner kurzen Rede zur Ausstellungseröffnung seinen möglichst sensiblen Umgang mit den Fotoobjekten: „Ich bin nicht als voyeuristischer Paparazzi ins Altersheim gegangen, sondern mit Empathie und Respekt. Mein Dank geht auch an jene, die bereit waren, sich als Motiv der Kamera zu präsentieren.“

Bürgermeister Hansjörg Falkner zeigte sich angesichts der aussagestarken Bilder beeindruckt und brachte seinen Dank ans Museumsteam gleich über die Ausstellung hinaus zum Ausdruck: „Genauso haben wir uns das vorgestellt, als wir gesagt haben, wir müssen die Ötztaler Museen fusionieren“.

Die Bilder, die sich ganz dem Ötztal vergangener Jahrzehnte widmen und in drei Bereichen sowohl die Menschen direkt bei ihrer Arbeit als auch beim Feiern und später im Alter zeigen, strahlen in ihrem Schwarz-Weiß-Sein eine Ruhe aus, die der grellen Welt des Heute oft fehlt. Ein Besuch um die Weihnachtsfeiertage im Turmmuseum Oetz könne allen Stillesuchenden nur wärmstens empfohlen werden. An Führungen durch die Ausstellung mit dem Fotografen selbst sowie der Kunsthistorikerin Nadja Parisi kann man am 24. Jänner, am 7. Feber und am 7. März, jeweils um 18 Uhr, teilnehmen.