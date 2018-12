Gefangen im System und Kreisverkehr

Mit Bernhard Witsch hat der Stamser Vizebürgermeister Gerhard Wallner wiederum eine lokale Größe des Kunstgeschehens für sein Projekt im Kreisverkehr an der Dorfeinfahrt in Stams gewinnen können: Seine zwei Meter hohe Skulptur ist ein Rahmen aus Cortenstahl, in dem eine Edelstahlkugel gefangen gehalten wird — wie in einem Schraubstock. „Viele meinen, sie sind was ganz Besonderes, sind aber wie alle anderen auch gefangen im System. Jeder braucht was zu essen und ein Dach über dem Kopf, und wenn die Kiste aufgeht, kannst du nichts mitnehmen“, zeigt sich der Metallkünstler Bernhard Witsch überzeugt davon, dass im Endeffekt alle Menschen doch im gleichen Rahmen festgehalten werden, den ihnen das Leben bietet. (ado)