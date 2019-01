Neuer Rekord: Louvre lockte 2018 mehr als zehn Mio. Besucher an

Der Pariser Louvre, der als meistbesuchtes Museum der Welt gilt, hat im Vorjahr einen neuen Rekord aufgestellt. So konnten 2018 erstmals mehr als zehn Mio. Besucher gezählt werden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. „Zum ersten Mal in unserer Geschichte, und wohl zum ersten Mal in der Geschichte von Museen“ sei diese Zahl erreicht worden, unterstrich Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez.

Konkret waren es 10,2 Mio. Besucher, was einem Wachstum von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2017: 8,1 Mio.) entspricht. Der bisherige Besucherrekord des Louvre war 2012 mit 9,7 Mio. Gästen aufgestellt worden. Martinez zufolge ist der jüngste Höhenflug auch mit einem generellen Tourismuswachstum in der französischen Hauptstadt in Verbindung zu bringen. (APA/AFP)