Die Kunst dient als Lebenselixier

Imst – Am 2. April 1929 geboren, feiert der Imster Künstler Elmar Kopp dieses Jahr seinen neunzigsten Geburtstag. Selbstverständlich tut er das mit einer Ausstellung in seiner Heimatstadt. Eröffnet wird die Ausstellung in der Städtischen Galerie Theodor von Hörmann am 4. April. Zu sehen sind die Werke bis 16. Juni. Wer allerdings glaubt, dass Kopp die Schau ausschließlich mit älteren Werken aus seinem Archiv bestückt, der täuscht sich gewaltig. Das tägliche Schaffen ist Kopp ein Lebenselixier, und ein Leben ohne Malerei könnte er sich nicht vorstellen: „Wenn ich nicht mehr malen könnte, hätte das Leben für mich keinen Sinn mehr, es wäre nur noch ein trostloses Warten.“ Für seinen Humor bekannt, meinte Kopp zu seinem 80. Geburtstag: „Mit Mola muaß i mi iatz a bissla gschleina, weil so viel Jahr honn i numme.“ Aber dass in seinem jüngsten Schaffen nicht der Ansatz von Eile zu spüren ist, wird beim Betreten seines Ateliers sehr schnell klar. Täglich zweimal zwei Stunden gibt sich Kopp der Malerei hin. Doch damit nicht genug, geht er immer noch ins Freie, um seinen Motiven in der Natur zu begegnen. Aber nicht nur seine Schaffensfreude scheint ungebrochen, der Lebensmut hinkt in dieser Beziehung um nichts nach, wenn er augenzwinkernd meint: „Mit achtzig hätte ich niemals geglaubt, dass ich hundert werden könnte. Jetzt mit neunzig glaube ich es.“ Und solange er kann, will sich der ausgesprochene Freilichtmaler an der Natur auf seine unvergleichliche Art und Weise messen, das Licht einfangen und mit dem Blick des Künstlers zu ergreifenden Eindrücken verdichten. Ob Malerei, Druckgrafik, Skulptur, Mosaik oder Aquarell, Kopp war bzw. ist keine Technik fremd, wenn es darum geht, dem Schönen etwas Schönes hinzuzufügen. Darüber hinaus zeigt sich Kopp als ein Künstler, der, die Tendenzen der Zeit wohl erkennend, stets seinen sehr persönlichen Weg gegangen ist. Dass Kopp als dritter von vier Buben zur damaligen Zeit natürlich nicht Künstler werden sollte, versteht sich von selbst. Und es bedurfte einiger Kraftanstrengung von seiner Seite und der Unterstützung seiner Mutter, dass er sich seinen Traum vom Künstler verwirklichen konnte. Der Verlust seiner rechten Hand bei einem Arbeitsunfall im Alter von zwanzig Jahren erforderte zusätzliche Kraft und Energie für diese seine Berufs- bzw. Lebensentscheidung. Gemeinsam mit den Künstlerkollegen August Stimpfl, Andreas Weissenbach und Herbert Wachter prägte Kopp nach seiner Rückkehr vom Studium in Wien das Kunstgeschehen in Tirol entscheidend mit. Auf Schritt und Tritt begegnet man den Werken Kopps in den Straßen von Imst. Sein Hauptaltar mit Ambo in der Pfarrkirche Imst, die Fresken an der Johanneskirche oder der Kreuzweg in der Kirche zu Brennbichl sind wunderbare Beispiele seines sakralen Schaffens in Imst. Arbeiten in Nordtirol und Südtirol, besonders aber die Gestaltung der Benediktuskapelle in Admont zeugen vom exzellenten Ruf des Imsters. Die bevorzugten Themen Kopps sind die Natur mit ihren vielfältigen Motiven, reizvolle Kleinode ländlicher Architektur, das kleine Idyll in Nachbars Garten, Stadt- und Dorfansichten, auch „Tierischem“ und der Aktmalerei ist er nicht abgeneigt. Klar ist der Aufbau seiner Bilder. Es ist der Umgang mit dem Licht, der den malerischen Reiz seiner Arbeiten ausmacht. Blütenpracht erwachend in der Morgensonne, von orangerotem Licht durchtränkte abendliche Landschaft ...

Kopp hält sie fest, die Natur, in ihren stillsten und sensibelsten Momenten, und schafft eine Kunst von unaufgeregter Zeitlosigkeit. (hau)