Ausstellung zur Konzeptfotografie: Facetten des Abstrakten

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Die hundertste Ausstellung in zehn Jahren artdepot in der Maximilianstraße bringt Galeristin Birgit Fraisl zur Fotografie. Zur konzeptuellen Fotografie genauer gesagt – die gestern eröffnete Schau zeigt nämlich Arbeiten der Innsbruckerin Claudia Fritz gegenüber einer Pionierin der Konzeptfotografie in Österreich, Inge Dick. Letztgenannte zeigt u. a. ihre „Jahres Licht Weiß“-Serie, welche im Sommer letzten Jahres auch im Fotohof in Salzburg zu sehen war.

In Dicks Arbeiten geht es um das Festhalten von Veränderung: Die Serie „Zinnober“ etwa hält eine zinnoberrote Leinwand über mehrere Tage hinweg fest, mit einer einzigen Einstellung und ohne automatischen Weißabgleich gefilmt. Danach ordnet Dick die Filmstills chronologisch in Streifen oder Quadraten an und versieht sie peinlich genau mit Uhrzeiten. Die plane Fläche im Bild verändert sich je nach Lichteinfall, eine Eigenschaft, die das Auge selbst nicht wahrnimmt. Die Fotografin begibt sich damit auf das Feld der Wahrnehmungspsychologie und löst das Phänomen der „Farbkonstanz“ für ihre Werke auf. Die Veränderung der Zeit manifestiert sich in abstrakten Farbübergängen. Die Linse wird zum Auge ohne Hirn.

Mehr an Veränderung durch Bewegung denn durch Zeit ist Claudia Fritz interessiert. Passend zum Jubiläum nimmt sie sich den Galerieraum selbst vor und fotografierte in eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit Details sowie Ausblicke aus dem Raum mit kleinen Einstellungsveränderungen. Hier wird ein zweidimensionales Motiv über kleine Positionsveränderungen hinweg fragmentiert, um wieder als neues, dreidimensionales Objekt zusammengesetzt zu werden.

Die Frage, wie man Bewegung bzw. Veränderung im statischen Bild zeigen kann, wurde kunsthistorisch facettenreich abgehandelt: Marcel Duchamps „Akt, eine Treppe herabsteigend“ steht ebenso exemplarisch dafür wie Lösungen der Fotografie. Einige aktuelle und auf den zweiten Blick auch reizvolle Herangehensweisen versammelt die hundertste Schau im artdepot.