Kaiser Maximilian I. erobert seine Festung zurück

Von Jasmine Hrdina

Kufstein – Ein Porträt Kaiser Maximilians I. hängt an der Wand, doch lange bleibt der Blick des Abgebildeten nicht starr. Da wirft der Herrscher plötzlich seinen Granatapfel in die Luft und erzählt seinen Bewunderern auf sarkastische Art von seinem Leben als „einer der bedeutendsten Figuren in der Geschichte“, wie „Festungsherr“ und GF der Top-City-Kufstein Emanuel Präauer meint. Nein, es handelt sich hier nicht um eine Halluzination, sondern um ein neues Ausstellungsstück im Festungsmuseum.

Wenn alle Wände der Kufsteiner Festung sprechen könnten, hätten sie sicher einiges zu erzählen. Können sie aber nicht – daher liegt es an den Betreibern, die Geschichte rund um das Wahrzeichen zum Leben zu erwecken. Just im Gedenkjahr zum 500. Todestag Kaiser Maximilians I. verleiht man nun dem historischen Angebot mit neuen Ausstellungen und multimedialen Angeboten einen neuen Anstrich. „Die Bedeutung der Festung soll nachvollziehbarer werden und zeitgemäß vermittelt werden. Dabei wollen wir alle Sinne einbinden und besonders Familien und Kinder ansprechen“, meint Präauer. Immerhin mache diese Zielgruppe laut Geschäftsführer 60 Prozent der 180.000 Gäste im Jahr aus.

Ab 13. April läuft die erste Dauerausstellung, passend zum Jubiläumsjahr ist diese Kaiser Maximilian I. gewidmet. Auf der gesamten Festung soll dabei die Bedeutung des weltweit bekannten Adeligen für Kufstein, Tirol und Europa hervorgehoben werden. „Kriegsführung sowie Erb- und Heiratspolitik – seine Politik war klar auf Expansion ausgerichtet. Maximilian hat den Grundstein für den Aufstieg der Habsburger zur Großmacht gelegt“, erklärt Kuratorin Katharina Knoll. Mit ihrem Wiener Planungsbüro bogner.knoll und dem Kufsteiner Heimatkundeverein verpasst sie dem musealen Angebot eine Verjüngungskur. In den vergangenen 20 Jahren habe man dieses eher „stiefmütterlich behandelt“, gesteht Präauer. Immerhin wurden in dieser Zeit 30 Mio. Euro in die Bausubstanz der historischen Stätte investiert. Nun fließen 1,3 Mio. Euro in die Umsetzung des neuen Museums-Konzepts, die Hälfte davon finanziert die Top-City-Kufstein über Fördergelder. Die Eintrittspreise steigen dafür moderat an: Ab dem Frühjahr zahlen Erwachsene mit 12,50 Euro 50 Cent mehr als bisher.

„Wir erzählen 800 Jahre Geschichte auf 24.000 Quadratmetern“, fasst Knoll zusammen. Dabei begegnet man dem berühmten Kaiser Maximilian I., der im 15./16. Jahrhundert regierte, künftig selbst. An interaktiven und technisch modernen Stationen können sich Besucher für sein Leben und Schaffen begeistern. Neben dem sprechenden Porträt wird man durch „multimediale Fernrohre“ (Augmented Reality) einen Blick auf eine Landkarte werfen können, bekommt dabei digitale Filme und Informationen zur Region eingespielt. Ein Hologramm gibt Einblicke in den Gefängnis­alltag im Kaiserturm, im Fuchsturm steigt man in einer 270-Grad-Projektion quasi „in die Geschichte Kufsteins ein“, so Knoll. Geplant ist so einiges – der Ausbau erfolgt dabei in zwei Phasen, 2020 soll der Umbau abgeschlossen sein.

Neben der neuen Infrastruktur kündigen die Festungsbetreiber gewandete Führer von Austrian Guides an, die die Abenteurer durch die verwinkelten Gänge begleiten und spannende Aspekte offenbaren. Außerdem wird es heuer ein Konzert mit den Wiener Sängerknaben – diese gehen schließlich auf Maximilian I. zurück –, einen historischen Kostümball, ein Clubbing und Kulinarik aus dem 15. Jahrhundert geben (www.maxkufstein.at). Auch die mit der FH Kufstein entwickelte Audio Guide App soll an das neue Konzept angepasst werden. „Dass einer ganzen Festungsanlage eine Geschichte zu Grunde gelegt wird, hat es in Österreich noch nie gegeben“, ist Präauer überzeugt, mit der Neuausrichtung einen Meilenstein in der Festungshistorie zu legen.