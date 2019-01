Gefährliches Experimentierfeld Video

Bozen – Es ist nicht das erste Mal, dass Keren Cytter in Südtirol ist. Dort war sie bereits zur Manifesta 7 geladen, wofür sie in Trient ein Video realisierte. Nun debütiert die israelische Videokünstlerin im Bozner Museion mit einer Einzelausstellung, die sich natürlich auf ihre Videoarbeiten konzentriert, aber nicht nur. Ihren ersten Animationsfilm bringt Cytter dort ebenso unter wie großformatige Zeichnungen, ihre Ausflüge ins Performative sowie für die Schau realisierte In-situ-Arbeiten.

Zusammengefasst werden diese unter dem Titel „Mature content“, der schon verrät: Leichte Kost wird dem Besucher nicht serviert. Weniger bildgewaltig, denn mit einer Vielzahl an Stimmen, Figuren und Assoziativem wird man beschossen, wenn man die Videos von Cytter betrachtet. Es ist der konsequente Ausbruch aus der linearen Erzählung, den Videos wie „The Coat“ (2010) oder „Der Spiegel“ (2007) ausmachen. Was nicht heißen muss, dass keine Geschichte erzählt wird: „Sobald eine Abfolge von Bildern stattfindet, entsteht automatisch auch eine Geschichte“, meint die Künstlerin auf Nachfrage.

Auf die eigenen Wahrnehmungskonventionen hingewiesen, lassen sich allmählich die Strategien der Künstlerin extrahieren: In den in konsequenter Amateurästhetik gehaltenen Videos fließen etwa Dialoge, Charaktere und Regie-Anweisungen ineinander. Bei „Der Spiegel“ folgt die Kamera im Wirrwarr aus Beschimpfungen und schnellen Handlungen einer zentralen Figur, die sich beim Anblick im Spiegel ihrer Vergänglichkeit bewusst wird. Ein Motiv, das kunstgeschichtlich auch schon weniger theatralisch behandelt wurde, trotzdem wird das Vanitas-Thema bei Cytter auch reizvoll hinterfragt – wird bei mehrmaligem Betrachten bewusst.

Dass „The Coat“ Einflüsse aus dem Film verhandelt, wird hingegen gleich klar: Hier wird mit szenischer Abfolge, Schnitttechnik und der Spannungserzeugung mithilfe von Sound sowie typischen Thrillermotiven wild experimentiert. Richtig blutig wird es aber erst in „Four Seasons“.

Gezeigt werden die Filme in separaten Räumen. Die Türgröße ist dabei an das ideale Alter des Betrachters angepasst: Ihren ersten Animationsfilm zeigt Cytter in einem Raum, in den ein Erwachsener quasi erst hineinkriechen muss. In der zentralen Halle komplementieren Zeichnungen die Schau, ähnlich einem Storyboard, das sich auf den Fassaden des Glaskubus weiterentwickelt. Einer schlüssigen Interpretation entzieht sich aber auch die Projektreihe A.P.E. (arts projects era) in der sie mit weiteren Künstlern etwa in 48 Stunden das Leben großer Poeten nachstellt. Exzessives Absinth-Trinken halte eine Vierzigjährige wie sie aber kaum aus, erzählt sie. Die Ergebnisse werden dennoch in sauberen Vitrinen präsentiert.

Gerade weil die Künstlerin den Zugang zu ihren Arbeiten oft verwehrt, stellt sich auch eine Art Ehrgeiz ein, den durchschnittlich fünfminütigen Videos noch eine Chance zu geben. Wie so oft bei Videoarbeiten braucht es Zeit – ein Investment, das sich bei ihrer Schau wohl nicht viele Besucher leisten werden. (bunt)