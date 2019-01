Karl und Albin Zauner: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Imst – Der Umgang des Menschen mit der Natur, das kleingeistige Agieren der provinziellen (Dorf-)Politik, Philosophisches, die Verletzlichkeit der menschlichen Seele, Vereinsamung: Das sind die Themen des aus Silz stammenden Brüderpaars Karl und Albin Zauner. Beide studierten Malerei und Graphik an der Akademie der Bildenden Künste in München. Albin ließ dem Erststudium zudem ein Aufbaustudium für Bildnerisches Gestalten und Therapie folgen.

Karl Lebt in Silz, Albin in München. In einer gemeinsamen Ausstellung in der Städtischen Galerie Theodor von Hörmann Imst unter dem Titel „Analog – Monolog – Dialog“ geben die Zauners Einblick in ein humanistisch geprägtes Weltbild, das zutiefst der Annahme folgt, dass der Mensch im Grunde gut ist.

Beide Zauners, ausgesprochene Spezialisten im Bereich grafischer Techniken, pflegen unaufhörlich und unverzagt die Weltbetrachtung, notieren spitzfindig Irrungen und Wirrungen unseres menschlichen Daseins. Es ist wohl auch der Glaube daran, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, der die beiden Zauners ermutigt, immer wieder mit künstlerischen Mitteln gegen die Borniertheit einer teils vernunftbefreiten Menschheit anzutreten.

Karl und Albin Zauner fühlen sich verpflichtet, in einer Zeit, in der die Natur nur allzu gerne als Kulisse missbraucht wird, die Gesellschaft nicht nur zu analysieren, sondern den kritischen Ansatz zu üben. Fantasie und Wirklichkeit verschmelzen in den Zauner’schen Grafiken und Kleinplastiken zu Erkenntnisbildern, die beseelt mit Humor und einnehmender Poesie stets der Hoffnung auf die Lernfähigkeit der Menschheit Ausdruck verleihen. (hau)