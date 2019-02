Kunst auf grauem Gemäuer

Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Im Ausstellungsraum der Bäckerei würde man die Falltür auf dem Boden wohl einfach übersehen, doch der junge Graffiti-Künstler, der sich „Crazy Mister Sketch“ nennt, weist der TT den Weg.

Wir steigen über eine steile Eisentreppe hinab und gelangen in einen dunkeln Raum, in dem Baukabel neben kaputten Fahrrädern liegen. Bei jedem Schritt knirscht es unter den Schuhen und hätte Mr. Sketch keine Taschenlampen verteilt, dann wäre man in der Dunkelheit wohl hoffnungslos verloren. Schließlich fällt der Lichtkegel auf eine Mauer und ein Graffito offenbart sich dem mittlerweile lichtscheuen Auge des Betrachters. In grauen Lettern ist der Name des Künstlers zu lesen und daneben funkelt ein Auge hervor, das in gewisser Weise an den entschlossenen, wenn auch scheuen Blick von Mr. Sketch selbst erinnert, der nur unter Pseudonym an die Öffentlichkeit tritt.

Der 23-Jährige hat seine erste Schau, die sich „Off Limits“ nennt, bewusst in zwei Bereiche aufgeteilt: der erste Ausstellungsraum im dunklen Kellergewölbe deutet schon an, dass Graffiti-Künstler sich meist im Untergrund bewegen, und sich damit nicht selten an der Grenze der Illegalität bewegen, weil sie an verwahrloste oder urbane Orte künstlerisch gestalten. Der zweite, helle und „offizielle“ Bereich im oberen Geschoss der Ausstellung zeigt die Entwürfe von Crazy Mister Sketch, in denen sich der akribische Zeichner offenbart, und denen man auch Bekenntnisse wie folgendes lesen kann: „My creative oasis is now wasteland“ (Meine kreative Oase ist jetzt das Brachland) Das Erkunden und Erleben von verlassenen Orten ist also auch Teil von Crazy Mister Sketchs künstlerischem Ausdruck, aber ihm ist auch daran gelegen ist, das Eigentum anderer zu respektieren. Der junge Künstler, der schon viele offizielle Aufträge von Firmen erhalte hat, tritt auch aktiv an die Stadt heran und bemüht sich, urbane Räume auf legalem Weg für seine Kunst zu erschließen. In seiner Ausstellung will er nicht nur seine zeichnerischen Fähigkeiten präsentieren, sondern er möchte auch die Besucher an die Realität eines Graffiti-Künstlers heranführen und ihnen zeigen, worin der Reiz an dieser Kunstform besteht. Er sagt: „Mir gefällt die Idee, dass meine Kunstwerke in der Öffentlichkeit sichtbar sind, denn man erreicht ein großes Publikum. In gewisser Weise muss ein Graffiti-Künstler auch die Kontrolle über sein Kunstwerk abgeben. Man liefert sein Werk gleichsam dem öffentlichen, einem ungewissen Raum aus. Genau das ist aber das Faszinierende.“

„Die großflächige Ästhetik von Graffitis hat mich immer schon angezogen, weil es auch eine sehr bewegungsorientierte Art ist, zu malen und Mr. Sketch ergänzt: „Ich bin ein legaler Maler, aber in der Szene gibt es natürlich auch das Illegale. Für das Renommee eines Graffiti-Künstlers ist es aus meiner Sicht nicht relevant, ob er im legalen oder illegalen Raum arbeitet.“