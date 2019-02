Bildhauer macht Skulpturen aus Schnee: Eiskalte Kunst am „Koasa“

Going a. W. K. – „Schönheit und Vergänglichkeit“ machen für den Goinger Bildhauer Reinhard Meilinger den Reiz seiner Schneeskulpturen aus: „Wir erleben gerade ein Winterwunderland, da liegt es doch nahe, diese Schönheit in all ihren Facetten zu zeigen.“ Eine knappe Woche hat Meilinger an vier mannshohen Rohlingen gefräst, gestemmt und geschnitten. Jetzt können die für die Region typischen Motive bewundert werden: ein „Koasamandl“ an der Ellmauer Kirche, einen Knappen an der Goinger Bushaltestelle, eine Hexe am Söller Kreisverkehr sowie einen Skifahrer am Scheffauer Gemeindehaus. Für jede Skulptur benötigt der Künstler etwa 25 Kubikmeter Schnee. (TT)

In Scheffau vor dem Gemeindeamt steht ein Skifahrer aus Schnee. - Treffer