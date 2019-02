Multimediale Kraftakte an Konzentration

Von Edith Schlocker

Innsbruck – „Kunst ist für mich eine geistige Haltung“, sagt Reiner Schiestl, womit der Tiroler Maler und Grafiker wohl seinen Drang erklärt, sich ständig neu erfinden zu wollen. Zu seinem 80. Geburtstag, den der gebürtige Kufsteiner am 10. März feiert, widmet ihm die Galerie Maier eine Retro­spektive. Schiestl selbst hätte ja lieber ausschließlich seine im vergangenen Sommer in Spanien entstandenen Aquarelle und Zeichnungen gezeigt, um nun mit dieser klug extrahierten Essenz seines bisherigen Lebenswerks doch sehr zufrieden zu sein.

Die zeigt, dass sich Schiestl weder technisch, stilistisch noch motivisch schubladisieren lässt. Techniken seien für ihn nur Werkzeuge, um das auszudrücken, „was in mir drinnen ist“, sagt der Künstler. Und das ist sehr viel: Da gibt es den Aquarellisten, als der Schiestl oft abgestempelt wird, den Zeichner, den Bemaler großformatiger Leinwände mit Acryl genauso wie den Dekorateur weißer Teller. Für den Künstler nichts anderes als eine rasche Fingerübung, „eigentlich ein Spaß“.

Das bei Maier Gezeigte macht aber auch klar, dass sich Schiestl immer treu geblieben ist. Sich nie verbogen hat, keinen Moden auf den Leim gegangen und trotzdem immer neugierig geblieben ist. Um auf diese Weise die Kunstwelt zwar nicht zu revolutionieren, aber schöner zu machen.

Die Landschaft, der Mensch und das Stillleben sind die zentralen Themen in Reiner Schiestls Œu­v­re. Legendär – und viel kopiert – sind seine malerisch verdichteten Impressionen in Aquarell. Direkt vor dem Motiv gemalt, sind sie trotz ihrer Zartheit Kraftakte an Konzentration, um weniger das Gesehene abzubilden, als spezielle Stimmungen erahnen zu lassen.

Die Zeichnung ist jene Technik, die Schiestls gesamtes Werk begleitet. Angefangen von seiner Akademiezeit, in der er noch ganz unter dem Einfluss Herbert Boeckls mit dem Bleistift Akte formte, über Tuschzeichnungen, die wie spontan niedergeschrieben daherkommen, in denen allerdings jeder Strich ganz exakt gesetzt ist, bis zu Illustrationen literarischer Texte, die über die reine Nacherzählung weit hi­nausgehen.

Um seine Sehnsucht nach dem großen Format auszuleben, bemalt Schiestl in expressivem Duktus immer wieder Leinwände in kräftigem Acryl. Und bisweilen unternimmt der Unermüdliche sogar ex­travagante Ausflüge ins Dreidimensionale. Sein ohnehin latentes Faible für das Skurrile stillend, indem er aus Aquarellen, die seinen strengen Qualitätsmaßstäben nicht entsprechen, reale und erfundene Heilige schnipselt.