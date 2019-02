Künstlerische Qualität als gemeinsamer Nenner

Innsbruck – Kunst von A – wie Absolon – bis Z – wie Zeppel-Sperl –, wie sie die Galerie Flora mag, zeigt diese in ihrer aktuellen Ausstellung. Wobei von jedem der Künstler nur ein bis zwei Arbeiten zu sehen sind, auf Öl Gemaltes genauso wie Gezeichnetes oder Aquarelliertes, Landschaften, Stillleben oder Menschenbilder.

In dem kleinen galeristischen Raum ergeben sich auf diese Weise höchst interessante Nachbarschaften, um in der Gesamtheit eine Einheit zu bilden, deren gemeinsamer Nenner künstlerische Qualität ist. Vielen der Künstler hat die Galerie in der Vergangenheit bereits Personalen gewidmet, Gerhild Diesner, Markus Vallazza, Kurt Mondovan und Anton Tiefenthaler genauso wie Gernot Baur oder Fritz von Herzmanovsky-Orlando.

Man begegnet in der Schau aber auch fast Vergessenen wie Oswald Haller, dem Maler feiner neusachlicher Stillleben, oder Max Peintner, von dem man gern wieder einmal mehr als seinen verstörend gezeichneten „Tod“ sehen möchte. Immer eine Freude zu sehen sind die opulent in Farben schwelgenden Bilder Gerhild Diesners oder die in ihrem Spott köstlichen Zeichnungen von Fritz von Herzmanovsky-Orlando genauso wie die Kunst des sich ständig neu erfindenden Oswald Oberhuber oder die Blätter von Alfred Kubin, selbst dann, wenn er in eine Schlangengrube abtaucht. (schlo)