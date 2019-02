Ausstellung “Auf der Kippe“: Gesundheitsgefahr ausgeschlossen

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Es ist noch gar nicht lange her, dass praktisch überall geraucht werden durfte: in Büros, Zügen, Flugzeugen, Schulhöfen und in Gastlokalen sowieso. Ob Günther Moschig, der Kurator der Schau, Raucher ist, verrät er nicht. Gesundheitliche Schäden für die Besucher der auf rund 200 Quadratmetern multimedial zelebrierten „Konfliktgeschichte des Tabaks“ kann er allerdings ausschließen. Sofern sie sich nicht in der gläsernen Raucherkabine einen Glimmstängel anzünden, die es in der durch Objekte von 38 Leihgebern aufgefetteten, weitgehend aus hauseigenen Beständen bestückten Schau ebenfalls gibt.

In der ein seit vielen Jahren schwelendes gesellschaftspolitisches Thema, das erst kürzlich durch das Rauchervolksbegehren neu aufgeschwappt ist, in den unterschiedlichsten Facetten beleuchtet wird. Es ist allerdings weder im Sinn ihrer Erfinder, das Rauchen zu verdammen, noch es zu glorifizieren. Am Ende muss sich der Ausstellungsbesucher allerdings entscheiden: für den Ausgang für Raucher bzw. Nichtraucher. Eine Zählung soll letztlich ein gesellschaftlich relevantes Stimmungsbild ermitteln.

Als Einstimmung gibt es zwei kurze Filmchen zu sehen. Ihr Beginn und die Akteure sind identisch. Wie sich die Geschichten entwickeln, hat allerdings mit dem Griff bzw. Nicht-Griff zur Zigarette der Hauptdarstellerin zu tun. Bevor in die weit zurückreichende Konfliktgeschichte des Tabaks eingetaucht wird. Letztlich zurückgehend auf den ersten Europäer, der mit Columbus rauchend aus der Neuen Welt heimgekehrt ist. Mitsamt dem Mythos des Rauchens, der mit einem Andenkondor zu tun hat, was das ausgestopfte Exemplar dieses exotischen Vogels in der Schau erklärt. In einer Vitrine liegen gepresste Tabakpflanzen und schöne alte Bücher aus einer Zeit, in der das Rauchen zum Alltag gehörte. Obwohl schon der militante Nichtraucher Goethe wusste, dass „Tabak mehr Leute unter die Erde bringt als alle Kriegereien“.

Tabak war aber auch immer ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auch in Tirol, wo etwa die Schwazer Tabakfabrik bis ins frühe 20. Jahrhundert ein bedeutender Arbeitgeber war. Der Kult rund um den blauen Dunst hat aber auch die Designer von Zigarettenschachteln und Reklamen inspiriert, genauso wie zahllose Künstler. Auch Valie Export, die sich als ironisches Zeichen weiblicher Emanzipation mit einem Tschick im Mund und einer riesigen Zigarettenschachtel hat fotografieren lassen.

Dass in der Schau auch eine Kollektion sämtlicher Rauch­utensilien bis zur E-Zigarette und dem Aschenbecher des Dauerrauchers Martin Kippenberger vorgeführt wird, ist klar. Die Lust aufs Rauchen vergeht dem Besucher allerdings gründlich angesichts der präparierten schwarzen Raucherlunge oder eines genüsslich smokenden Eichhörnchens. Darauf verweisend, dass durch achtlos weggeworfene und von Wildtieren gefressene Zigarettenstummel viele von diesen regelrecht tabaksüchtig geworden sind.