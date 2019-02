Herzschlag der Demokratie

Innsbruck – Keine Like-Buttons, keine Hashtags, die Weltbilder in ein Wort pressen, kein schnelles Weiterzappen. Mario Pfeifers Arbeit mit dem sperrigen Titel „Über Angst und Bildung, Enttäuschung und Gerechtigkeit, Protest und Spaltung in Sachsen/Deutschland“ schließt all das aus. Hier gibt es nur Zeit. Neun Stunden und zehn Minuten, um genau zu sein, in denen neun Personen unterschiedlichster Herkunft über ihre politischen Einstellungen, Enttäuschungen und Erlebnisse berichten. Die Erzähler bleiben anonym, das Erzählte verrät aber bald, wer Unternehmer, wer Bürgermeister, wer Pegida-Gründer ist. In ihrer Offenheit steht die Arbeit aber genau für jene Haltung, die die vergangene Woche eröffnete Schau im Kunstpavillon einnehmen will: Sie sucht das sachliche, ungekürzte Gespräch abseits von Parolen und Agitation.

Nicht nur Antworten, sondern auch die drängenden Fragen werden von den sieben ausgestellten Künstlern gestellt: Wie etwa Johanna Tinzls Beitrag, eine Fahne, die den Ausstellungstitel „For anyone but not for everyone“ vorgibt. Die fortwährend zu verhandelnde Demokratie gilt für alle – aber gilt sie auch für jeden? Den Aussagen in Pfeifers Video zufolge nicht. Wie schnell enttäuschte Hoffnung in Radikalität umschlägt, zeigt Henrike Naumann in der Videoin­stallation „Triangular Stories“, in der sich zwei fiktive Videotagebücher mit Jugendlichen der Neunziger gegenseitig beim Langweilen zuschauen. Schnell bekommt das pubertierende Zanken einen bittereren Beigeschmack und steigert sich vom ausgelassenen Demolieren eines Klassenzimmers hin zum Hakenkreuz, geformt aus Pistolen.

Dabei verortet sich die Schau aber schon klar in der Gegenwart: In Anna Witts Video „Chorweiler Beat“ wird der Herzschlag zum Verbindungselement zwischen unterschiedlichen Personen eines Problembezirks: Von einer wird der Herzschlag über Ul­traschall aufgezeichnet, für die andere wird dieser zum Rhythmus, zu dem getanzt wird. In Negin Rezaies Arbeit „#Rezolution“ kehrt eine traumatisierte Frau in Form von Worten und dem Agieren in einer Glasbox ihr Innerstes nach außen.

Den Kuratoren Ingeborg Erhart und Maria Peters gelingt mit dieser Schau ein zeitgemäßer, fast schon überfälliger Kommentar. Zugleich ist die Ausstellung aber auch so dicht (auch in akustischer Hinsicht), dass die Gefahr besteht, dass im Wirrwarr an Dialogen der Inhalt verlorengeht. Passiert das, wird das Vorhaben statisch. Die iranische Künstlerin Negin Rezaie betont es im Gespräch: Es brauche nicht nur Dialog, sondern für eine Veränderung auch dringend Aktion. (bunt)