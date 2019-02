Der Alb zupft an der Bettdecke

Von Edith Schlocker

Schwaz – Vor drei Jahren war die in Wien lebende Vorarlbergerin Melanie Ebenhoch bereits bei einer Gruppenausstellung in der Galerie der Stadt Schwaz mit einem ihrer schrägen Objekte mit dabei, um nun alle drei Räume mit einer ganz bewusst theatralisch daherkommenden In­stallation zu bespielen. Die aus einem riesigen Schriftzug, drei Objekten und zwei Bildern besteht, die die 33-Jährige speziell für diese Personale maßgeschneidert hat.

Die auf einen ersten Blick verunsichert, so ambivalent sind die Bezüge angesichts der im Hirn des Betrachters eingeschriebenen Bezüge, die sich aufdrängen. Einer Verunsicherung, mit der die junge Künstlerin aber ganz bewusst spielt. Die sehr weit ausholt, wenn man sie über die Ikonografie ihrer Bildwelt befragt, wobei bei intensivem Nachfragen bald klar wird, dass hier vieles bewusst offengelassen, dem jeweiligen Standpunkt des Rezipienten überlassen bleibt.

Wobei es natürlich nicht unwesentlich ist zu wissen, wessen pompöse rosa Villen in den offenen Kaminen – nicht – lodern. Es sind nämlich die von Jane Mansfield, dem blonden Männertraum der 1950er- und 1960er-Jahre, sowie dem wie sie ganz jung verstorbenen Stummfilmstar Rodolfo Valentino, nach dem sich wiederum die Frauenwelt verzehrte.

Ihre Hollywood-Villen, die genauso Pilgerorte für ihre Fans als auch ihre „Gefängnisse“ waren, hat Ebenhoch liebevoll eingehaust. Schaut man genauer hin, wird klar, dass das scheinbar in Stein Gemauerte nur eine aus Styropor gebaute und angemalte Kulisse ist. Das Synonym für häusliche Gemütlichkeit mutiert auf diese Weise zur Chimäre, die für die Künstlerin sehr viel mit der Welt von heute zu tun hat. Im Speziellen einem zunehmend traditionellen, sich über die sozialen Medien verbreitenden, fragwürdigen Frauenbild.

Melanie Ebenhoch spielt gern mit der Verschiebung von Perspektiven. Auch in dem wandfüllenden Schriftzug im Entree zur Ausstellung. Dass dieser mit einem Golf-Club zu tun hat, der nach den Plänen eines Hauses, das Frank Lloyd Wright eigentlich für Marilyn Monroe bauen wollte und 30 Jahre später auf Hawaii realisiert wurde, wäre allerdings nicht schlecht zu wissen.

In Kamin Nr. 3 ist das Bild einer offensichtlich selig träumenden jungen Frau eingelassen. Bedroht wird die Idylle allerdings durch die an der Bettdecke zupfende Hand eines Alb. Dass sich Melanie Ebenhoch durchaus zu wehren weiß, zeigen zwei ihrer mit viel Ironie zelebrierten Vexierbilder. In denen, hat man sich einmal eingeschaut, eine junge Frau in provozierend offenherziger Pose ihren nackten Po samt Geschlecht dem Betrachter entgegenreckt.