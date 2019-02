Das Leben in der Stille, das Stille im Leben

Gegenstände des alltäglichen Lebens in künstlerischer Anordnung sind als „Stillleben" eine künstlerische Pflichtübung. Für die aus dem Weinviertel stammende und in Innsbruck lebende Künstlerin Helga Madera birgt diese Thematik allerdings mehr als das Potenzial diverser maltechnischer Erprobung. Unter dem Titel „Stilles Leben" zeigt die Architektin und Malerin aus Leidenschaft spontan aus dem Malgestus heraus entwickelte Stillleben, die ganz und gar nicht dem Abmalen einer sorgfältig inszenierten Anordnung von Dingen entsprechen. Im impulsiv gemalten Untergrund entdeckt Madera das eine oder andere Gegenständliche, das akzentuiert die Bildaussage ausmacht. Plakativ verweist sie auf das Stille im Leben und auf das Leben in der Stille. Zu sehen sind die Arbeiten im Mesnerhaus bis 3. März, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. (hau)