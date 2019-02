Stillleben „Runde Ecken“ im Museum St. Johann

Das Museum St. Johann zeigt eine Ausstellung von Stillleben — Malereien und Zeichnungen — des Malers Friedrich Plahl. Plahl wurde 1926 in Kitzbühel geboren und lebte in Wien und der Steiermark. Aufenthalte in Kitzbühel und viele Malreisen in ganz Europa und den USA prägten sein Leben und seine Arbeit, die er bis zuletzt verfolgte. 2018 starb er in hohem Alter. Zu sehen sind expressive Ölbilder und Pastelle in starken Farben und altmeisterlich feine Bleistiftzeichnungen und Radierungen. Malerischer Ausgangspunkt und Inspiration für Plahl waren Früchte wie Granatäpfel und Quitten, Gemüse wie Auberginen und Artischocken sowie Blumen. Dabei entwickelte er in den 1990er-Jahren eine prägnante, fast quadratische Bildform — ein Blick in eine Obstschüssel —, die formal an sein ab­s­traktes Werk der 1960er- und 70er-Jahre anknüpft. Die fenstergroßen Stillleben gehen eine anregende Wechselbeziehung zur Architektur des Museums St. Johann ein. Die ausgestellten Werke befinden sich in Privatbesitz. Öffnungszeiten sind Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie auf Anfrage, Tel. 05352/6900 213. Die Vernissage findet am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr in der Galerie im Museum statt, die Ausstellung ist dann bis zum 30. März zu sehen. (TT)