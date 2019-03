Rückkehr nach 80 Jahren: Ein Stück Zeitgeschichte als Geschenk

Von Catharina Oblasser

Sillian – Im Gemeindeamt von Sillian sind drei Gemälde zu sehen, die auf den ersten Blick nichts Spektakuläres an sich haben. Sie zeigen einen Mann und eine Frau in Tracht sowie eine Ortsansicht von Sillian. Und doch stehen diese Bilder für ein Stück Zeitgeschichte, das in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückreicht.

Günther Goller und George Jaeger vor den Gemälden Frederick Jaegers. - Peter Unterweger

Darin verbirgt sich das Schicksal eines Wiener Malers und seiner Familie, Sommerfrischen in Sillian, die Flucht vor den Nazis, es führt in die USA und über Wien zurück nach Osttirol. Den Schlusspunkt bildete vor wenigen Tagen die Präsentation der Werke „Dorftrompeter“, „Mädchen in Tiroler Tracht“ und „Sillian, ein österreichisches Dorf“ in Sillian. Veranstalter und Beteiligte ließen dort die Geschichte mit ihren Protagonisten noch einmal Revue passieren.

Der Maler: Frederick Jaege­r (1895–1980) wurde als Friedrich Jäger in Wien geboren und entstammte einer jüdischen Familie. Er unterrichtete Kunst und schuf Porträts, Grafiken und Illustrationen. Die Familie verbrachte viele Sommer in Sillian und bezog bei der Familie Außerhofer Quartier. 1936 fertigte der Maler Porträts von Joseph Außerhofer, dem Sohn des Hauses, und seiner Verlobten Ilse Bina an, beide sind in Tracht abgebildet. 1938 musste Friedrich Jäger vor den Nazis fliehen und gelangte in die USA. Dort war er als Designer und Kunstprofessor erfolgreich, und dort entstand auch das Bild des Sillianer Dorfzentrums. Bei ihm war sein Sohn George. Und auch die beiden Porträts, die in Sillian entstanden waren, konnte er mitnehmen.

Der Sohn: George Jaeger wurde 1926 als Georg Jäger in Wien geboren. Nach der Flucht vor den Nazis wuchs er in den USA auf und begann eine Laufbahn im amerikanischen Außenministerium. Die Urlaube seiner Kinderzeit hat George Jaeger bis heute nicht vergessen. Damals spielte der kleine Georg, genannt „Schurli“, Fußball mit anderen Sillianer Kindern, unter anderem mit dem etwas jüngeren Günther Goller. Diese Bekanntschaft sollte den Krieg lange überdauern.

Der Kindheitsfreund: Günther Goller (1928–2017) kam in Sillian zur Welt, war Doktor der Orientalistik und machte als Politiker bei der Wiener ÖVP Karriere. Eine Freundschaft verband nicht nur die beiden Buben Günther und Georg, sondern auch die Familien. Während des Krieges unterstützten die Gollers Georgs Mutter Emma, die in Wien zurückgeblieben war und erst 1945 in die USA nachkam. Kurz vor Günther Gollers Tod kam es zu einem persönlichen Treffen mit George Jaeger in Wien, und Jaeger schenkte Goller die drei Bilder, die mit Sillian so eng verbunden sind.

Über Gollers Witwe Inge und über Peter Unterweger vom Club Osttirol in Wien kamen die Werke zurück: Die Witwe übergab sie in Form einer Schenkung an das Museum Schloss Bruck in Lienz, dieses schickte die drei Bilder als Leihgabe nach Sillian. Sie sind ab sofort im Gemeindeamt zu besichtigen.

„So schließt sich der Kreis“, fasste es Bürgermeister Hermann Mitteregger während der Präsentation zusammen. Frederick Jaegers Darstellungen von Joseph Außerhofer, Ilse Bina und dem Sillianer Dorfzentrum versammelten auch Zeitzeugen im Gemeindeamt: Hildegard Außerhofer ist die Schwester des „Dorftrompeters“, der 1945 im Krieg fiel. Auch Günther Gollers Schwester Gertrud Seethaler war gekommen.

Georg Jäger bzw. George Jaeger, nimmt über Skype an der Präsentation in Sillian teil. Die Bilder seines Vaters kamen als Schenkung nach Osttirol. - Oblasser

Der wohl wichtigste noch lebende Beteiligte, George Jaeger, konnte via Skype an der Präsentation teilnehmen. „Ich war damals noch klein, aber ich erinnere mich, wie mein Vater in Sillian die Bilder gemalt hat“, erinnert sich der fast 93-Jährige an seine frühe Kindheit in den Osttiroler Bergen. In makellosem Deutsch mit leichtem amerikanischen Akzent drückte George Jaeger seine Gefühle aus: „Es macht mir enorme Freude, und es hätte meinem Vater genauso große Freude gemacht, dass nach all den Jahren mit vielen Schwierigkeiten alles zu einem guten und schönen Ende gekommen ist.“