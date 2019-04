Ungebrochene Schaffenskraft

Von Markus Hauser

Imst – Wenn man davon ausgeht, dass ein Künstler in sein Werk Spuren seines Wesens einbringt, so darf man dem akademischen Imster Künstler Prof. Elmar Kopp unterstellen, dass er ein äußerst optimistischer Mensch ist. Die positive Grundstimmung ist ein Markenzeichen im Schaffen Kopps, der kürzlich 90. wurde, begleitet von einer Ausstellung in der Städtischen Galerie Theodor von Hörmann in Imst.

Spuren hat Kopp in ganz Imst hinterlassen. Auf Schritt und Tritt begegnet man seinen Werken in Form von Fassadengestaltungen. Sein Hauptaltar mit Ambo in der Pfarrkirche Imst, die Fresken an der Johanneskirche und Michaelskapelle, die Außengestaltung der Leichenkapelle, der Kreuzweg in der Kirche zu Brennbichl sind wunderbare Beispiele seines sakralen Schaffens. Mit August Stimpfl, Herbert Wachter und Andreas Weissenbach ist Kopp einer „der großen vier der Stunde null“ nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Quartett prägte ab dem Jahr 1956 maßgeblich den Kunstsinn Tirols.

Ob Malerei, Druckgrafik, Skulptur, Mosaik oder Aquarell, Kopp ist keine Technik fremd. Er ist ein Künstler, der, die Tendenzen der Zeit wohl erkennend, stets seinen sehr persönlichen Weg ging. Der Verlust seiner rechten Hand bei einem Arbeitsunfall mit 20 Jahren erforderte zusätzliche Kraft für diese seine Berufs- bzw. Lebensentscheidung.

Wenn er nicht mehr malen könnte, hätte das Leben keinen Sinn mehr, es wäre ein trostloses Warten, meint der Künstler. Die Schaffensfreude ungebrochen, treibt es den leidenschaftlichen Freilichtmaler noch immer hinaus in die Natur, wenn es das Wetter bzw. die Gesundheit zulässt. Zwei Stunden täglich verbringt er in seinem Atelier.

Die Motive findet Kopp in der Natur. Alpine Landschaften, reizvolle Kleinode ländlicher Architektur, das Idyll in Nachbars Garten, Stadt- und Dorfansichten und die Aktmalerei sind sein Repertoire. Klar, kontrastreich der Aufbau seiner Bilder, expressiv die Farbigkeit, ist es der Umgang mit dem Licht, der den malerischen Reiz seiner Arbeiten ausmacht. Kopp hält sie fest, die Natur in ihren stillsten und sensibelsten Momenten und schafft eine Kunst von unaufgeregter Zeitlosigkeit.

Pläne für die Zukunft hat Kopp schon. Er will sich die Dolomiten vornehmen und den schönsten Naturdenkmälern Südtirols ein Denkmal setzen.