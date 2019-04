„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“

Von Judith Sam

Innsbruck – Sanfte Striche, scharfe Konturen, satte Farben. Inge Rott hat klare Vorstellungen, wie ihre Gemälde aussehen sollen. Die Landschaft, die eine ihrer Leinwände ziert, sieht schon ansprechend aus. „Nein, nein. Das ist noch nichts. Da fehlen die Schatten. Das wurde mir gestern beim Einschlafen klar“, relativiert die Künstlerin, die ihre Leidenschaft zum Malen erst recht spät entdeckt hat. Im zarten Alter von 85 Jahren, um genau zu sein.

Jetzt, zwei Jahre später, hat Rott nicht nur ihre erste Vernissage veranstaltet, sondern sogar Bilder verkauft – für rund 180 Euro pro Stück. „Die Ausstellung letztes Wochenende im Schützenheim St. Nikolaus war die Idee meines Sohnes“, sagt Rott. Ihre Wangen schimmern rot vor Aufregung, wenn sie sich daran erinnert: „Über 100 Besucher waren dort. Ich kann das immer noch nicht glauben. Das war narrisch gut!“

Die frühere Verkäuferin hat bereits geplant, wofür sie den Erlös der Bilder einsetzt: „Damit bezahle ich einen Teil meines längst fälligen Hörgeräts. 5000 Euro kostet das. Sowas könnte ich mir ohne die Bilder und die Unterstützung meiner Söhne nicht leisten.“

Doch das Zeichnen ist für die 87-Jährige weit mehr, als Finanzierungshilfe und Hobby: „Gerade in der grauen Zeit des Winters war die Arbeit mit den Acryl-Farben Trost und Abwechslung für mich.“

Stolz deutet Rott auf ihr Lieblingsbild – einen lebensecht aussehenden Enzian: „Der gefällt mir narrisch gut. So eine schöne Blume bring ich nicht mehr zam.“ Schwer zu glauben, wenn man sich in ihrer kreativen Werkstatt, die gleichzeitig als Wohn- und Schlafzimmer dient, umsieht.

Die Wände ihres Zimmers, in der Seniorenresidenz St. Josef am Inn, sind gespickt mit Zeichungen. Winzige abstrakte Farbexplosionen, große Landschaftsbilder, realistische Blumenportraits. Der Raum sprüht vor Farbe. Da kann der nächste graue Tag ruhig kommen: „Ich wurde vor knapp drei Jahren im Heim zwar wunderbar aufgenommen, aber die Umstellung, weg von meinem früheren Leben, war anfangs trotzdem hart.“

Doch dann wurde im Heim ein Malkurs angeboten: „Davon hatte ich keine Ahnung und darum auch kein Interesse. Schließlich hatten wir während der Kriegs nie Zeichenunterricht und als Erwachsene habe ich gearbeitet oder die Zeit mit meinen beiden Söhnen verbracht.“ Doch einer dieser Söhne, der früher selbst Metallkunst hergestellt und auf Schloss Büchsenhausen ausgestellt hat, überredete sie teilzunehmen – für ihre Hände und ihren Geist.

„Anfangs haben sieben Senioren mitgemalt, dann nur noch drei und am Ende des Kurses sind zwei übrig geblieben. Die einen haben Probleme mit den Händen, die anderen sind dement und finden darum keinen Zugang“, sagt Rott, die selbst gerade eine arthrosebedingte Kunstpause machen muss.

Doch in Gedanken entwirft sie weiterhin neue Bilder: „Die Acrylgemälde haben dafür gesorgt, dass ich mein Zimmer heimelig finde und ich mich im Heim zuhause fühle.“ Zudem hat Rott eine Aufgabe, die sie auf angenehme Weise vereinnahmt: „Ich denke ans Malen, wenn ich in Magazinen oder beim Spazieren schöne Dinge sehe.“ Beim Einschlafen überlegt sie, was an bestehenden Bildern zu verbessern ist: „Man kann ja nix wirklich verhauen. Manche Bilder sind nur einfach noch nicht fertig.“

Kurzum: Beim Zeichnen versinkt die Großmutter in ihre eigene, bunte Welt: „Ich kann das jedem empfehlen. Denn wie sagte schon der Maler Pablo Picasso: Kunst wäscht auch im Alter den Staub des Alltags von der Seele.“