Erstmals Blick auf Moderne: Ausstellung auf Schloss Bruck

Von Christoph Blassnig

Lienz – Die heurige Museumssaison auf Schloss Bruck widmet sich in einer Sonderausstellung erstmals regionalen Malern in Kärnten und Tirol. „Wege in die Moderne“ lautet der Titel der Schau.

„Lienz als Grenzland ist das verbindende Element“, meinte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bei der Präsentation der Ausstellung. Besonders freue sie die Einbeziehung von zwei weiblichen Vertretern dieser Zeit, nämlich der Kokoschka-Schülerin Hilde Goldschmidt und der 1903 in Klagenfurt geborenen Elisabeth Guttenberg-Sterneck. Während Erstere als eine Vertreterin der zweiten Generation des Expressionismus gilt, stellte sich Guttenberg-Stern­eck dem Intellektuellen und vertrat in ihrer Malerei eine neue Sachlichkeit.

Der zeitliche Bogen der Ausstellung reicht von 1900 bis in die 1960er-Jahre. „So lange hat es gebraucht, bis die Moderne in Teilen der Bevölkerung tatsächlich angekommen war“, erklärte Ausstellungskurator Günther Moschig. Als Beispiele für große Unruhe in der Gesellschaft nannte Moschig eine Parallele zwischen Max Weiler und Giselbert Hoke: Beide Maler lösten in den 1950er-Jahren mit ihren modernen Bahnhofsfresken in Innsbruck (Weiler) bzw. Klagenfurt (Hoke) heftige Diskussionen aus.

Werke der Lienzer Maler Karl Hofmann, Albin Egger-Lienz, Franz Walchegger und Hermann Pedit werden in der Ausstellung ebenso beleuchtet wie expressiv-dynamische Bilder des „Nötscher Kreises“ um Sebastian und Franz Wiegele, Anton Kolig und Anton Mahringer. Artur Nikodem, Max von Esterle und die ihnen folgenden Maler Alfons Walde und Wilhelm Nikolaus Prachensky waren wiederum Tiroler Vertreter dieser Zeit.

„Allen gemeinsam war die Ausbildung in Großstädten“, erklärt Kurator Moschig historische Zusammenhänge. Während es die Tiroler eher nach München zog, bevorzugten die Kärntner Wien als Studienstadt. „Mit ihrer Rückkehr in ihre jeweilige Heimat brachten sie neues Denken mit und gerieten mit ihrem künstlerischen Ausdruck automatisch in den Konflikt zwischen Tradition und Moderne“, verdeutlicht Moschig eine Debatte, die wohl bis heute nicht vollends überwunden erscheinen mag. „Ist die Moderne angekommen oder nicht?“, diese Frage bleibe bewusst unbeantwortet. „Heute strahlen feministische und geopolitische Fragestellungen bis in die Regionen.“

70 Exponate werden zu sehen sein. Offiziell eröffnet wird am Sonntag, 19. Mai, um 11 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür.