Erleuchtung in drei Minuten: Außergewöhnliche Fotografie-Kunst

Von Matthias Christler

Innsbruck – Neben dem alten Fahrradreifen und vielen Taschenlampen liegen Strohhalme in Regenbogenfarben, ein rosa Hula-Hoop-Reifen und buntes Lametta herum. „Ich bin der beste Kunde der 1-Euro-Shops“, lächelt Martina Wirkner beim Blick auf die Gegenstände, die sie in ihrem Arbeitszimmer auf dem Boden verteilt hat. Nur Krimskrams? Nicht für die 39-jährige Innsbruckerin. Sie „malt“ damit.

Warum sie gleichzeitig sozusagen eine Lichtgestalt, Schwarzmalerin und eine quirlige Foto-Künstlerin ist, klärt sich nach und nach beim Besuch in ihrem Haus in St. Nikolaus auf. Dort ist sie aufgewachsen, dort lebt sie und dort hat sie die eine oder andere „Erleuchtung“ erfahren. Zum Beispiel, als sie vor einem Jahr beschloss, „Lichtmalerin“ zu werden. Oder als sie etwas später dachte, dass Aufnahmen von Krampussen spektakulär aussehen, aber sie noch das gewisse erhellende Etwas hinzufügen könnte.

Martina Wirkner, ihre Kamera und viel bunter Krimskrams, der erleuchtet werden kann. Damit lassen sich erleuchtete Fotos machen. - christler

Sie ging also mit einigen Mitgliedern der „Tulfer Höllenbruat“ in einen dunklen Wald, stellte dort ihre Kamera auf, schnappte sich ihre Leuchtmittel und hüpfte dann wild fuchtelnd hinter den Männern auf und ab. „Im ersten Moment haben sie sich schon gefragt: ,Was macht die da für einen Blödsinn?‘ Als sie die Fotos gesehen haben, waren sie begeistert“, erzählt Wirkner von einem ihrer ersten Projekte und wischt auf ihrem Tablet von Foto zu Foto. Die Krampusse sind darauf in einen weiß-roten Schein gehüllt, der nur schwer zu beschreiben ist.

Schon Pablo Picasso experimentierte vor knapp 70 Jahren mit dieser Art der Langzeitfotografie. Auch bei Wirkner besteht die Kunst darin, dass ihre Models zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten völlig stillhalten müssen. Sie schwirrt in dieser Zeit vor der Kameralinse herum und „malt“ das Licht in die Dunkelheit. „Dabei ist nichts am Computer bearbeitet, das ist immer ein Foto mit Langzeitbelichtung.“ So ähnliche Effekte lassen sich mit Photoshop erzielen, doch nur live aufgenommen wirkt es so mystisch. „Man braucht dazu eine gute Kamera, ein Stativ und ein sehr ruhiges Model.“ Außerdem muss sie, die blondhaarige Fotografin, „unsichtbar“ werden. Dafür zieht sie sich komplett schwarz an und setzt zum Verdecken der hellen Haare eine Sturmhaube auf. So sieht man sie in der Dunkelheit nicht.

Wenn sie so schwarz gekleidet alleine im Wald fotografieren geht, sei das schon gruselig, „vor allem, wenn man anderen Leuten begegnet“. Die „Lichtschwerter“, die sie dabeihat, sind aber nicht zur Verteidigung bestimmt. Mit den erleuchteten Röhren lassen sich schwungvolle Formen schaffen. Beim umgebauten Kopf einer Gießkanne strahlt das Licht aus den kleinen Löchern und so entsteht auf dem Foto ein korallenartiger Effekt. Viele der Werkzeuge hat sie mit ihrem deutschen Kollegen Ralf Andres gebastelt. In Tirol kenne sie wenige, die sich mit Lichtmalerei beschäftigen. Vieles hat sie sich selbst beigebracht. Auf einem Regal im Arbeitszimmer steht das Buch „Licht. Die große Fotoschule“.

Um eine Frau tanzen neonfarbene Linien. - Wirkner

Die beste Schule jedoch dürfte ihre Kindheit gewesen sein. Wirkner schaut hinaus in den Garten ihres Elternhauses und erinnert sich – wie sie früher nicht vor dem Computer hockte, sondern im Gras eine Tafel stand und sie mit Kreide malte. Sie denkt zurück und überlegt, was sie damals inspiriert haben könnte. Die Geschichte von Peter Pan fällt ihr ein und dabei besonders die kleine Tinkerbell, die ihren Feenstaub tanzen ließ. So wie sie jetzt mit ihrer Fotografie die Lichter tanzen lässt. „Vielleicht sind die Fotos ein wenig der Versuch, aus der Realität in eine Phantasiewelt zu flüchten“, meint Wirkner, die selbst fast um die ganze Welt gereist ist.

Ob ihre Lichtmalerei nur eine phantastische Idee ist oder mehr als ein Hobby, kann sie noch nicht sagen. Sie hat schon Produkte wie Biermarken in ihr Licht getaucht, Männermode auch und kann sich das genauso gut für Geschäftseröffnungen oder die etwas anderen Pärchenfotos vorstellen. Die Bekanntheit ihrer Kunst hält sich trotz ihrer Präsenz auf Instagram, Facebook und ihrer Homepage (lailany-photography.at) in Grenzen. „Bis jetzt habe ich noch keinen Cent verdient.“

Egal, sie sprüht vor Energie. „Wenn ich an einem Projekt dran bin, bin ich am Anfang ganz ruhig, und dann, wenn es funktioniert, habe ich richtig einen Adrenalinkick.“ Man könnte fast sagen, sie hat eine körperliche Erleuchtung – und das schafft man mit Photoshop auf keinen Fall.