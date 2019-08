Feuerwehr Anras zeigt historische Geräte

Eine Ausstellung mit historischen Feuerwehrgeräten und Ausrüstungsgegenständen ist am kommenden Wochenende in Anras zu sehen. Die Freiwillige Feuerwehr lädt am Samstag und Sonntag in den Kultursaal der Gemeinde, Eintritt: freiwillige Spende. Am 31. August ist die Ausstellung ab 17 Uhr zugänglich, die offizielle Eröffnung findet um 20 Uhr statt. Am 1. September ist ab 10 Uhr geöffnet, ab 13 Uhr gibt es Musik mit dem Anraser Saitenklang. Um 14 Uhr stellen sich Blaulichtorganisationen wie Polizei, Rotes Kreuz, Bergrettung und Feuerwehr am Dorfplatz vor.

Die Schau ist Teil des Festreigens zum Jubiläum „1250 Jahre Anras". 769 war der Ort erstmals urkundlich erwähnt worden. (TT)